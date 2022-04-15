Массовый митинг в поддержку жителей ДНР начался в Екатеринбурге. Фото, видео

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Митинг посвященный присоединению Крым к России. Сургут, крым наш, флаг днр
Люди собрались в поддержку жителей ДНР и ЛНР (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Сотни людей собрались на площади Дворца молодежи в Екатеринбурге в поддержку жителей ДНР и ЛНР. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«Людей очень много. Они пришли поддержать добровольцев (волонтеров) осуществляющих сбор гуманитарной помощи для жителей Донбасса. На флагах и сцене мероприятия лозунги „Своих не бросаем“ и „Мы Vместе“», — передает корреспондент агентства.

В связи с непогодой в городе люди приходят в дождевиках и с зонтами. «Несмотря на пасмурную и дождливую погоду, людей очень много», — уточнил корреспондент URA.RU.

Ранее президент РФ Владимир Путин признал независимость Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля президент объявил о начале спецоперации РФ на Украине по демилитаризации и денацификации. По словам Путина, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Путин отметил, что оккупация Украины не входит в планы армии РФ.

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Сотни людей собрались на площади Дворца молодежи в Екатеринбурге в поддержку жителей ДНР и ЛНР. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Людей очень много. Они пришли поддержать добровольцев (волонтеров) осуществляющих сбор гуманитарной помощи для жителей Донбасса. На флагах и сцене мероприятия лозунги „Своих не бросаем“ и „Мы Vместе“», — передает корреспондент агентства. В связи с непогодой в городе люди приходят в дождевиках и с зонтами. «Несмотря на пасмурную и дождливую погоду, людей очень много», — уточнил корреспондент URA.RU. Ранее президент РФ Владимир Путин признал независимость Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля президент объявил о начале спецоперации РФ на Украине по демилитаризации и денацификации. По словам Путина, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Путин отметил, что оккупация Украины не входит в планы армии РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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