Сотни людей собрались на площади Дворца молодежи в Екатеринбурге в поддержку жителей ДНР и ЛНР. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.
«Людей очень много. Они пришли поддержать добровольцев (волонтеров) осуществляющих сбор гуманитарной помощи для жителей Донбасса. На флагах и сцене мероприятия лозунги „Своих не бросаем“ и „Мы Vместе“», — передает корреспондент агентства.
В связи с непогодой в городе люди приходят в дождевиках и с зонтами. «Несмотря на пасмурную и дождливую погоду, людей очень много», — уточнил корреспондент URA.RU.
Ранее президент РФ Владимир Путин признал независимость Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля президент объявил о начале спецоперации РФ на Украине по демилитаризации и денацификации. По словам Путина, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Путин отметил, что оккупация Украины не входит в планы армии РФ.
Сотни людей собрались на площади Дворца молодежи в Екатеринбурге в поддержку жителей ДНР и ЛНР. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Людей очень много. Они пришли поддержать добровольцев (волонтеров) осуществляющих сбор гуманитарной помощи для жителей Донбасса. На флагах и сцене мероприятия лозунги „Своих не бросаем“ и „Мы Vместе“», — передает корреспондент агентства. В связи с непогодой в городе люди приходят в дождевиках и с зонтами. «Несмотря на пасмурную и дождливую погоду, людей очень много», — уточнил корреспондент URA.RU. Ранее президент РФ Владимир Путин признал независимость Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля президент объявил о начале спецоперации РФ на Украине по демилитаризации и денацификации. По словам Путина, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Путин отметил, что оккупация Украины не входит в планы армии РФ.