Люди собрались в поддержку жителей ДНР и ЛНР (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Сотни людей собрались на площади Дворца молодежи в Екатеринбурге в поддержку жителей ДНР и ЛНР. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«Людей очень много. Они пришли поддержать добровольцев (волонтеров) осуществляющих сбор гуманитарной помощи для жителей Донбасса. На флагах и сцене мероприятия лозунги „Своих не бросаем“ и „Мы Vместе“», — передает корреспондент агентства.

В связи с непогодой в городе люди приходят в дождевиках и с зонтами. «Несмотря на пасмурную и дождливую погоду, людей очень много», — уточнил корреспондент URA.RU.

Ранее президент РФ Владимир Путин признал независимость Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля президент объявил о начале спецоперации РФ на Украине по демилитаризации и денацификации. По словам Путина, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Путин отметил, что оккупация Украины не входит в планы армии РФ.