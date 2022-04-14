Певица из Тюмени назвала хит «За Путина» оружием против фашистов

Тюменская певица Жанна Прохорихина написала песню «За Путина» в 2018 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Тюменская певица Жанна Прохорихина назвала написанную ею в 2018 году песню «За Путина» оружием против фашистов. Об этом она сообщила на своей официальной странице в соцсети «Одноклассники». Ранее Прохорихина заявила, что готова выступить перед российскими военнослужащими, принимающими участие в спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.

«Сейчас, в это сложное время, я прошу всех объединиться под мои песни, которые я сочиняла от всего сердца, потому что мы всегда были миротворцами и мы всегда побеждаем. Песня „За Путина“ живет в сердцах миллионов. Она вызывает огромную ненависть у многих фашистов, чему я очень рада. Потому что песня — это тоже оружие. Песня помогает нам и строить, и жить, и идти в атаку», — заявила Прохорихина на своей странице в соцсетях.

Автор-исполнитель из Тюмени Жанна Прохорихина написала песню «За Путина» в 2018 году. Клип на композицию вызвал неоднозначную реакцию среди пользователей хостинга Youtube. Так, Прохорихина жаловалась на то, жители Украины начали открыто угрожать ей в комментариях к видео. А другая известная тюменка, Алена Водонаева, после просмотра клипа назвала Прохорихину «Жанной курильщика».

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по указу президента России Владимира Путина. Решению о ее проведении предшествовала восьмилетняя эскалация конфликта на границах Донецкой и Луганской народных республик. 22 февраля Российская Федерация признала независимость ДНР и ЛНР. РФ заключила с республиками ряд соглашений. В том числе, касающихся взаимной военной поддержки.

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