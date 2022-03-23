23 марта 2022

Автор хита «За Путина» из Тюмени готова приехать на Украину

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Тюменка Жанна Прохорихина готова выступить перед военнослужащими РФ, участвующими в спецоперации на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Автор-исполнитель нашумевшей песни «За Путина», тюменка Жанна Прохорихина, готова выступить перед военнослужащими РФ, принимающими участие в спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Об этом она сообщила в беседе с URA.RU.

«Я бы хотела поддержать боевой дух наших ребят-участников спецоперации на Украине. При необходимости, готова выехать туда сама, чтобы дать концерт в освобожденных населенных пунктах страны, которые находятся под контролем военнослужащих РФ. Но это довольно сложная процедура. Нужны различные разрешения. В том числе, от Министерства обороны. Но в целом, при соблюдении ряда условий, в том числе, касающихся моей безопасности — я могла бы там выступить», — пояснила Прохорихина в беседе с URA.RU.

Она добавила, что также готова выступить в регулярных частях армии России. Но пока предложений на этот счет в адрес тюменской певицы не поступало.

В 2018 году автор-исполнитель из Тюмени Жанна Прохорихина записала и выложила на Youtube клип на песню собственного сочинения «За Путина». Ролик вызвал неоднозначную реакцию среди пользователей видеохостинга. В частности, украинцы начали открыто оскорблять Прохорихину в комментариях и угрожать ей расправой.

Как ранее указывало URA.RU, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Ее проведению предшествовала восьмилетняя эскалация конфликта на границах Донецкой и Луганской народных республик. 22 февраля РФ признала независимость ДНР и ЛНР.

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Автор-исполнитель нашумевшей песни «За Путина», тюменка Жанна Прохорихина, готова выступить перед военнослужащими РФ, принимающими участие в спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Об этом она сообщила в беседе с URA.RU. «Я бы хотела поддержать боевой дух наших ребят-участников спецоперации на Украине. При необходимости, готова выехать туда сама, чтобы дать концерт в освобожденных населенных пунктах страны, которые находятся под контролем военнослужащих РФ. Но это довольно сложная процедура. Нужны различные разрешения. В том числе, от Министерства обороны. Но в целом, при соблюдении ряда условий, в том числе, касающихся моей безопасности — я могла бы там выступить», — пояснила Прохорихина в беседе с URA.RU. Она добавила, что также готова выступить в регулярных частях армии России. Но пока предложений на этот счет в адрес тюменской певицы не поступало. В 2018 году автор-исполнитель из Тюмени Жанна Прохорихина записала и выложила на Youtube клип на песню собственного сочинения «За Путина». Ролик вызвал неоднозначную реакцию среди пользователей видеохостинга. В частности, украинцы начали открыто оскорблять Прохорихину в комментариях и угрожать ей расправой. Как ранее указывало URA.RU, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Ее проведению предшествовала восьмилетняя эскалация конфликта на границах Донецкой и Луганской народных республик. 22 февраля РФ признала независимость ДНР и ЛНР.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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