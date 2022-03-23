Автор хита «За Путина» из Тюмени готова приехать на Украину

24 марта 2022 в 05:20 Размер текста - 17 +

Тюменка Жанна Прохорихина готова выступить перед военнослужащими РФ, участвующими в спецоперации на Украине Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Автор-исполнитель нашумевшей песни «За Путина», тюменка Жанна Прохорихина, готова выступить перед военнослужащими РФ, принимающими участие в спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Об этом она сообщила в беседе с URA.RU. «Я бы хотела поддержать боевой дух наших ребят-участников спецоперации на Украине. При необходимости, готова выехать туда сама, чтобы дать концерт в освобожденных населенных пунктах страны, которые находятся под контролем военнослужащих РФ. Но это довольно сложная процедура. Нужны различные разрешения. В том числе, от Министерства обороны. Но в целом, при соблюдении ряда условий, в том числе, касающихся моей безопасности — я могла бы там выступить», — пояснила Прохорихина в беседе с URA.RU. Она добавила, что также готова выступить в регулярных частях армии России. Но пока предложений на этот счет в адрес тюменской певицы не поступало. В 2018 году автор-исполнитель из Тюмени Жанна Прохорихина записала и выложила на Youtube клип на песню собственного сочинения «За Путина». Ролик вызвал неоднозначную реакцию среди пользователей видеохостинга. В частности, украинцы начали открыто оскорблять Прохорихину в комментариях и угрожать ей расправой. Как ранее указывало URA.RU, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Ее проведению предшествовала восьмилетняя эскалация конфликта на границах Донецкой и Луганской народных республик. 22 февраля РФ признала независимость ДНР и ЛНР. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Автор-исполнитель нашумевшей песни «За Путина», тюменка Жанна Прохорихина, готова выступить перед военнослужащими РФ, принимающими участие в спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Об этом она сообщила в беседе с URA.RU. «Я бы хотела поддержать боевой дух наших ребят-участников спецоперации на Украине. При необходимости, готова выехать туда сама, чтобы дать концерт в освобожденных населенных пунктах страны, которые находятся под контролем военнослужащих РФ. Но это довольно сложная процедура. Нужны различные разрешения. В том числе, от Министерства обороны. Но в целом, при соблюдении ряда условий, в том числе, касающихся моей безопасности — я могла бы там выступить», — пояснила Прохорихина в беседе с URA.RU. Она добавила, что также готова выступить в регулярных частях армии России. Но пока предложений на этот счет в адрес тюменской певицы не поступало. В 2018 году автор-исполнитель из Тюмени Жанна Прохорихина записала и выложила на Youtube клип на песню собственного сочинения «За Путина». Ролик вызвал неоднозначную реакцию среди пользователей видеохостинга. В частности, украинцы начали открыто оскорблять Прохорихину в комментариях и угрожать ей расправой. Как ранее указывало URA.RU, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Ее проведению предшествовала восьмилетняя эскалация конфликта на границах Донецкой и Луганской народных республик. 22 февраля РФ признала независимость ДНР и ЛНР.