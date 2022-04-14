Курганской девочке, которой помог миллиардер, провели операцию. Она лечится от рака в Германии

15 апреля 2022 в 17:57 Размер текста - 17 +

Шестилетней шадринке провели трансплантацию костного мозга в немецкой клинике фото: Татьяна Бахтина Шадринке Маше Бахтиной, больной редкой формой рака крови, провели процедуру трансплантации костного мозга в клинике Фрайбурга (Германия). Об этом URA.RU рассказала мама шестилетней девочки Татьяна Бахтина. «14 апреля Маше провели процедуру трансплантации костного мозга. При проведении процедуры я не могла сдержать слез счастья. Ровно 7 месяцев назад, 14 сентября 2021 года, я увидела этот страшный анализ крови и поняла, что моя дочь смертельно больна. На следующий день мы приехали в больницу, и доктор сразу сказал, что для ее спасения потребуется трансплантация костного мозга. Только сегодня осознала, что было очень трудно, и страшно, и невыносимо тяжело, и, конечно, процесс восстановления после трансплантации протекает очень нелегко. Маше нужно долго находиться в изоляции и снова терпеть боль. Но это уже радостный путь к счастливому финалу», — написала Татьяна Бахтина на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее девочка перенесла несколько курсов химиотерапии. Сейчас, по словам мамы, Маша еще слаба после трансплантации. Восстановление займет несколько месяцев. Татьяна благодарит всех, кто проходит этот путь вместе с ее семьей. URA.RU писало о девочке из Шадринска, которой требовалась пересадка костного мозга. В середине сентября у нее обнаружили редкий и тяжелый вид онкологии. Мама девочки Татьяна Бахтина — детский врач, хирург. Она решила, что дочери необходимо лечение за рубежом, открыла сбор средств. Благодаря волонтерам, жителям Шадринска из других городов, а также читателям URA.RU, семье удалось собрать большую часть необходимой суммы. Благотворительный фонд Русской медной компании оплатил предварительный счет немецкой клиники на 100 тысяч евро, а затем перевел клинике еще 50 тысяч евро. Фонд создал уральский меценат Игорь Алтушкин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на курганский telegram-канал «Курганистан» .

Шадринке Маше Бахтиной, больной редкой формой рака крови, провели процедуру трансплантации костного мозга в клинике Фрайбурга (Германия). Об этом URA.RU рассказала мама шестилетней девочки Татьяна Бахтина. «14 апреля Маше провели процедуру трансплантации костного мозга. При проведении процедуры я не могла сдержать слез счастья. Ровно 7 месяцев назад, 14 сентября 2021 года, я увидела этот страшный анализ крови и поняла, что моя дочь смертельно больна. На следующий день мы приехали в больницу, и доктор сразу сказал, что для ее спасения потребуется трансплантация костного мозга. Только сегодня осознала, что было очень трудно, и страшно, и невыносимо тяжело, и, конечно, процесс восстановления после трансплантации протекает очень нелегко. Маше нужно долго находиться в изоляции и снова терпеть боль. Но это уже радостный путь к счастливому финалу», — написала Татьяна Бахтина на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее девочка перенесла несколько курсов химиотерапии. Сейчас, по словам мамы, Маша еще слаба после трансплантации. Восстановление займет несколько месяцев. Татьяна благодарит всех, кто проходит этот путь вместе с ее семьей. URA.RU писало о девочке из Шадринска, которой требовалась пересадка костного мозга. В середине сентября у нее обнаружили редкий и тяжелый вид онкологии. Мама девочки Татьяна Бахтина — детский врач, хирург. Она решила, что дочери необходимо лечение за рубежом, открыла сбор средств. Благодаря волонтерам, жителям Шадринска из других городов, а также читателям URA.RU, семье удалось собрать большую часть необходимой суммы. Благотворительный фонд Русской медной компании оплатил предварительный счет немецкой клиники на 100 тысяч евро, а затем перевел клинике еще 50 тысяч евро. Фонд создал уральский меценат Игорь Алтушкин.