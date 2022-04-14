Элиты Челябинска отправят нового представителя в городскую думу

15 апреля 2022 в 18:20 Размер текста - 17 +

Юрий Панов вернется в гордуму Челябинска после двухлетнего перерыва Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мандат досрочно сложившего полномочия депутата гордумы Челябинска Антона Хромова получит Юрий Панов, ныне депутат Металлургического райсовета областного центра. Такое решение принял 15 апреля политсовет районного отделения «Единой России», фракция которой доминирует в райсовете. «Члены политсовета единогласно проголосовали за кандидатуру заместителя председателя Совета депутатов, депутата по избирательному округу №5 Юрия Юрьевича Панова. Он уже был в составе городской думы с 2014 по 2019 год. За это время Панов зарекомендовал себя как эффективный представитель, работающий на благо нашего района», — заявил URA.RU спикер Металлургического райсовета Алексей Четвернин. Хромов с 2011 года руководит предприятием ООО «Автодорожник». Также он активно участвует в деятельности движения экс-депутата Госдумы Андрея Барышева «Соцгород». Как и другие представители «пула Барышева», в 2021 году Хромов демонстративно вышел из «Единой России. В начале апреля 2022 года он подал заявление об отказе от мандата, объяснив это личными мотивами. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на челябинский telegram-канал «Челябинск, который смог» .

Мандат досрочно сложившего полномочия депутата гордумы Челябинска Антона Хромова получит Юрий Панов, ныне депутат Металлургического райсовета областного центра. Такое решение принял 15 апреля политсовет районного отделения «Единой России», фракция которой доминирует в райсовете. «Члены политсовета единогласно проголосовали за кандидатуру заместителя председателя Совета депутатов, депутата по избирательному округу №5 Юрия Юрьевича Панова. Он уже был в составе городской думы с 2014 по 2019 год. За это время Панов зарекомендовал себя как эффективный представитель, работающий на благо нашего района», — заявил URA.RU спикер Металлургического райсовета Алексей Четвернин. Хромов с 2011 года руководит предприятием ООО «Автодорожник». Также он активно участвует в деятельности движения экс-депутата Госдумы Андрея Барышева «Соцгород». Как и другие представители «пула Барышева», в 2021 году Хромов демонстративно вышел из «Единой России. В начале апреля 2022 года он подал заявление об отказе от мандата, объяснив это личными мотивами.