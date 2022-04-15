Глава «Роснано» попросил проверить работу компании при Чубайсе

15 апреля 2022 в 18:37 Размер текста - 17 +

Сергей Куликов попросил Генпрокуратуру проверить работу «Роснано» в период, когда ей руководил Анатолий Чубайс Фото: Анна Майорова © URA.RU Глава «Роснано» Сергей Куликов обратился в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой проверить деятельность корпорации в период, когда ей руководил экс-глава администрации президента РФ Анатолий Чубайс. Куликов возглавил госкорпорацию в 2020 году. «Сергей Куликов обратился в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку работы компании за 2010—2020 годы. В эти годы компанией руководил ее основатель Анатолий Чубайс. В письме указывается, что за 2010—2020 годы объем внешних заимствования „Роснано“ превысил 290 млрд рублей. К концу 2020 года долг компании составлял более 146 млрд рублей, а расходы на его обслуживание в 2010—2021 годах — 126 млрд рублей», — пишет РБК со ссылкой на текст письма Куликова. По словам главы «Роснано», в 2016 году размер обязательств корпорации превысил стоимость ее активов. Фактически это является признаком банкротства, считает Куликов. Чубайс руководил «Роснано» с момента основания корпорации в 2010 году. Он покинул свой пост в декабре 2020 года и занял должность специального представителя президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. В марте 2022 года Чубайс ушел в отставку и покинул Россию. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Глава «Роснано» Сергей Куликов обратился в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой проверить деятельность корпорации в период, когда ей руководил экс-глава администрации президента РФ Анатолий Чубайс. Куликов возглавил госкорпорацию в 2020 году. «Сергей Куликов обратился в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку работы компании за 2010—2020 годы. В эти годы компанией руководил ее основатель Анатолий Чубайс. В письме указывается, что за 2010—2020 годы объем внешних заимствования „Роснано“ превысил 290 млрд рублей. К концу 2020 года долг компании составлял более 146 млрд рублей, а расходы на его обслуживание в 2010—2021 годах — 126 млрд рублей», — пишет РБК со ссылкой на текст письма Куликова. По словам главы «Роснано», в 2016 году размер обязательств корпорации превысил стоимость ее активов. Фактически это является признаком банкротства, считает Куликов. Чубайс руководил «Роснано» с момента основания корпорации в 2010 году. Он покинул свой пост в декабре 2020 года и занял должность специального представителя президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. В марте 2022 года Чубайс ушел в отставку и покинул Россию.