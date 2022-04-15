Свердловская киностудия не против снимать неизвестных артистов, но такие фильмы плохо продаются Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Свердловская киностудия предпочитает звать на кастинги своих фильмов именитых актеров, если речь идет о главных ролях. Ранее в Москве начались кастинги для новой драмы «Сломя голову». Пояснения дала генеральный продюсер киностудии Ольга Ерофеева-Муравьева.

«Для фильма, который впоследствии выйдет в прокат, нужно, чтобы участвовали звезды, потому что на ноунейм-артистов практически никто в кинотеатры не ходит, к сожалению. Очень тяжело продать такой фильм: с ним не захотят работать ни прокатчик, ни кинотеатры», — рассказала продюсер.

Вопрос не в том, что киностудия не хочет снимать неизвестных артистов — на процесс производства и проката фильмов влияют внешние, объективные вещи, которые киностудия должна учитывать, уточнила Ольга Ерофеева-Муравьева. Однако она подчеркнула, что планирует создать в Екатеринбурге школу киноактеров. «Екатеринбург — третий город по количеству театров России. Мы уверены, что там немало талантливых артистов. Мы бы хотели их найти, обучить навыкам работы в кино и снимать в своих фильмах», — поделилась мыслями продюсер. Пока воплощение этой идеи тормозится из-за отсутствия финансирования.

Ранее Свердловская киностудия начала проводить кастинг актеров на главные роли в Москве для съемок социальной драмы «Сломя голову». Фильм станет одним из трех новых проектов киностудии со времен ее перезапуска. Киностудия начала возрождаться после того, как в апреле 2021 года сменилось руководство. Сейчас на площадке занимаются выстраиванием критической инфраструктуры для кинопроизводства и действует киношкола — выпускники первого потока уже побывали на стажировке в Netflix.

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