Матвиенко стала беднее на три миллиона

Валентина Матвиенко заработала меньше 15 миллионов рублей
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко за 2021 год обеднела на три миллиона рублей. Это следует из его декларации о доходах за прошедший год, опубликованной на сайте Совфеда.
«Декларированный годовой доход сенатора Российской Федерации Матвиенко Валентины Ивановны 14657451,74 рубля», — следует из данных декларации. В собственности у главы Совфеда также квартира, несколько дач, нежилые и строящиеся здания.
За 2020 год доход Матвиенко составил 17,5 млн рублей. Это на 1,4 млн больше, чем годом ранее. Согласно декларации, личных автомобилей Матвиенко не имеет.
Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на