Полпред Якушев рассказал уральским мэрам, как победить санкции. Ради этого пришлось менять их график

15 апреля 2022 в 21:43 Размер текста - 17 +

Совещание с участием Владимира Якушева длилось около трех часов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев поставил уральским мэрам четыре задачи, от выполнения которых зависит, насколько успешно регион будет противостоять антироссийским санкциям. Детали доклада, занявшего в совокупности 40 минут, привели в пресс-службе полпредства. А источники URA.RU, участвовавшие в большом совещании в мэрии Екатеринбурга, дополнили их. Как писало URA.RU, в Екатеринбург на встречу под эгидой ассоциации «Города Урала» 15 апреля приехали главы 11 крупнейших уральских городов. Остальные 17 мэров участвовали по ВКС. Изначально предполагалось, что Якушев также выступит по видеосвязи. Но в итоге полпред решил присутствовать лично (мэрам пришлось немного подождать). «Среди основных задач — выстраивание контактов между предприятиями, поддержка отечественных производителей при формировании региональных и муниципальных заказов. Кроме того, нужно помочь бизнесу сориентироваться в федеральных мерах поддержки и сопроводить его до момента получения помощи со стороны государства», — цитирует Якушева его пресс-служба. Сообщение размещено на сайте полпредства. Там же сказано, что Якушев указал мэрам на необходимость «уделять самое серьезное внимание повседневным вопросам жизни — посевной, подготовке к пожароопасному сезону и другим». Новость по теме Уральские мэры съезжаются в Екатеринбург для борьбы с санкциями Со слов одного из собеседников URA.RU, за рамками релиза осталось еще одно поручение. «Полпред также настоял, что нужно проводить благоустройство в городах — это положительно сказывается на настроении людей», — поделился инсайдер. «Якушев выступал не по листку — в общей сложности, с перерывами, он говорил около 40 минут (а все совещание длилось порядка трех часов — значительно дольше запланированного). Предполагалось, что сразу после формального обсуждения повестки мэров повезут на экскурсию по одному из заводов. Но из-за столь существенного изменения в графике экскурсия отменилась. И из администрации все отправились на неформальный ужин в ресторане», — добавил второй участник, не уточнив название заведения. В начале апреля URA.RU сообщало о новой политической роли Якушева в условиях санкционного давления со стороны стран Евросоюза и США. Оно обострилось после объявления Москвой 24 февраля военной спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что западные ограничения, направленные на ухудшение жизни миллионов человек, имеют все признаки агрессии и войны экономическими, политическими и информационными средствами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев поставил уральским мэрам четыре задачи, от выполнения которых зависит, насколько успешно регион будет противостоять антироссийским санкциям. Детали доклада, занявшего в совокупности 40 минут, привели в пресс-службе полпредства. А источники URA.RU, участвовавшие в большом совещании в мэрии Екатеринбурга, дополнили их. Как писало URA.RU, в Екатеринбург на встречу под эгидой ассоциации «Города Урала» 15 апреля приехали главы 11 крупнейших уральских городов. Остальные 17 мэров участвовали по ВКС. Изначально предполагалось, что Якушев также выступит по видеосвязи. Но в итоге полпред решил присутствовать лично (мэрам пришлось немного подождать). «Среди основных задач — выстраивание контактов между предприятиями, поддержка отечественных производителей при формировании региональных и муниципальных заказов. Кроме того, нужно помочь бизнесу сориентироваться в федеральных мерах поддержки и сопроводить его до момента получения помощи со стороны государства», — цитирует Якушева его пресс-служба. Сообщение размещено на сайте полпредства. Там же сказано, что Якушев указал мэрам на необходимость «уделять самое серьезное внимание повседневным вопросам жизни — посевной, подготовке к пожароопасному сезону и другим». Со слов одного из собеседников URA.RU, за рамками релиза осталось еще одно поручение. «Полпред также настоял, что нужно проводить благоустройство в городах — это положительно сказывается на настроении людей», — поделился инсайдер. «Якушев выступал не по листку — в общей сложности, с перерывами, он говорил около 40 минут (а все совещание длилось порядка трех часов — значительно дольше запланированного). Предполагалось, что сразу после формального обсуждения повестки мэров повезут на экскурсию по одному из заводов. Но из-за столь существенного изменения в графике экскурсия отменилась. И из администрации все отправились на неформальный ужин в ресторане», — добавил второй участник, не уточнив название заведения. В начале апреля URA.RU сообщало о новой политической роли Якушева в условиях санкционного давления со стороны стран Евросоюза и США. Оно обострилось после объявления Москвой 24 февраля военной спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что западные ограничения, направленные на ухудшение жизни миллионов человек, имеют все признаки агрессии и войны экономическими, политическими и информационными средствами.