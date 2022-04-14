Уральские мэры съезжаются в Екатеринбург для борьбы с санкциями

14 апреля 2022 в 20:03 Размер текста - 17 +

Предполагается, что на встрече мэры наметят план действий по спасению экономики Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Мэры крупнейших уральских городов 15 апреля соберутся в Екатеринбурге, чтобы объединиться против антироссийских санкций, введенных странами Запада. Совещание пройдет под эгидой ассоциации «Города Урала», которую возглавляет мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Об этом URA.RU рассказал один из приглашенных градоначальников и подтвердили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга (правда, уточнив, что пока не располагают программой). В ассоциацию входят 28 городов, но, по предварительным данным, физически на совещании присутствовать будут только 11. Среди них — главы Перми (Алексей Демкин, был в Екатеринбурге в конце марта), Тюмени (Руслан Кухарук), Челябинска (Наталья Котова), Ханты-Мансийска (Максим Ряшин), Кургана (Елена Ситникова) и Нижнего Тагила (Владислав Пинаев). «Остальные, видимо, будут по ВКС, — предположил источник. — Тема — межмуниципальное сотрудничество в рамках противодействия санкционному давлению». Помимо большого совещания в администрации, для гостей приготовили экскурсию по одному из городских предприятий. А вечером пройдет неформальный ужин — вероятно, в одном из местных ресторанов. По слухам, ради встречи с коллегами Орлову пришлось перенести заседание городского антисанкционного штаба, который собирается по пятницам. Санкции по отношению к России со стороны Евросоюза и США стали ответом на объявление Москвой 24 февраля военной спецоперации «по денацификации и демилитаризации Украины». Президент РФ Владимир Путин заявлял, что западные ограничения, направленные на ухудшение жизни миллионов человек, имеют все признаки агрессии и войны экономическими, политическими и информационными средствами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Мэры крупнейших уральских городов 15 апреля соберутся в Екатеринбурге, чтобы объединиться против антироссийских санкций, введенных странами Запада. Совещание пройдет под эгидой ассоциации «Города Урала», которую возглавляет мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Об этом URA.RU рассказал один из приглашенных градоначальников и подтвердили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга (правда, уточнив, что пока не располагают программой). В ассоциацию входят 28 городов, но, по предварительным данным, физически на совещании присутствовать будут только 11. Среди них — главы Перми (Алексей Демкин, был в Екатеринбурге в конце марта), Тюмени (Руслан Кухарук), Челябинска (Наталья Котова), Ханты-Мансийска (Максим Ряшин), Кургана (Елена Ситникова) и Нижнего Тагила (Владислав Пинаев). «Остальные, видимо, будут по ВКС, — предположил источник. — Тема — межмуниципальное сотрудничество в рамках противодействия санкционному давлению». Помимо большого совещания в администрации, для гостей приготовили экскурсию по одному из городских предприятий. А вечером пройдет неформальный ужин — вероятно, в одном из местных ресторанов. По слухам, ради встречи с коллегами Орлову пришлось перенести заседание городского антисанкционного штаба, который собирается по пятницам. Санкции по отношению к России со стороны Евросоюза и США стали ответом на объявление Москвой 24 февраля военной спецоперации «по денацификации и демилитаризации Украины». Президент РФ Владимир Путин заявлял, что западные ограничения, направленные на ухудшение жизни миллионов человек, имеют все признаки агрессии и войны экономическими, политическими и информационными средствами.