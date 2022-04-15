МИД: РФ направила всем странам ноту из-за поставок оружия Украине

Москва направила ноту по поводу поставок вооружений Украине всем странам, включая США. Об этом подтвердила информацию официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
«Да, отправили», — сказала Мария Захарова, отвечая на соответствующий вопрос. Об этом сообщает РИА «Новости».
Ранее американские власти получили официальную дипломатическую ноту из России. The Washington Post сообщил, что в ней сказано, что поставки США и НАТО «наиболее чувствительных» систем вооружений на Украину могут привести к «непредсказуемым последствиям». Также сообщалось, что Словакия допустила передачу Украине гаубиц «Зузана» и истребителей МиГ-29. Обе стороны ведут переговоры о поставках оружия. В свою очередь, администрация президента США собирается передать Словакии четыре зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) Patriot, которыми планируется заменить переданные Украине российские С-300.
Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а не оккупация территории. Помимо этого Россия, по его словам, хочет защитить ДНР и ЛНР от обстрелов украинскими националистами и ВСУ.
Москва направила ноту по поводу поставок вооружений Украине всем странам, включая США. Об этом подтвердила информацию официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. «Да, отправили», — сказала Мария Захарова, отвечая на соответствующий вопрос. Об этом сообщает РИА «Новости». Ранее американские власти получили официальную дипломатическую ноту из России. The Washington Post сообщил, что в ней сказано, что поставки США и НАТО «наиболее чувствительных» систем вооружений на Украину могут привести к «непредсказуемым последствиям». Также сообщалось, что Словакия допустила передачу Украине гаубиц «Зузана» и истребителей МиГ-29. Обе стороны ведут переговоры о поставках оружия. В свою очередь, администрация президента США собирается передать Словакии четыре зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) Patriot, которыми планируется заменить переданные Украине российские С-300. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а не оккупация территории. Помимо этого Россия, по его словам, хочет защитить ДНР и ЛНР от обстрелов украинскими националистами и ВСУ.