Аналитики указали на невозможность Запада отказаться от России

Отказ от российской нефти ударил по Западу Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Россию невозможно исключить из процесса мировой торговли, считает партнер Capital Lab Павел Шатов. По его словам, Европа зависит от России.

«Исключить Россию из процесса мировой торговли не представляется возможным. Мы обеспечиваем 45% поставок газа в Европу, заменить такой объем в одночасье нереально», — приводит заявление Шатова газета «Известия». Он также добавил, что Россия является ключевым поставщиком не только нефти и газа, но и металлов, продукции химической промышленности, продовольственных товаров и сырья для их производства.

Как отмечает руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган, в Европе уже столкнулись с негативными последствиями после введения антироссийских санкций. Например, в Германии наблюдается рекордная инфляция 7,3%, во всех странах ЕС выросли цены на топливо, электроэнергию и продукты. При этом Москва может обходить санкции, благодаря укреплению связей с азиатскими странами.

России, в частности, помогают Индия и Китай. КНР разработала аналог SWIFT под названием CIPS, а Индия реанимировала советскую систему расчетов, из-за чего доллар ослаб.

Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имели негативный эффект и для западных стран. По словам президента РФ Владимира Путина, санкции, введенные сейчас, также уже успели ударить по Западу. Он обратил особое внимание на высокий уровень инфляции в Европе и США, передает портал «Дни.ру».

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