Правительство РФ расширило программу бесплатной медпомощи

16 апреля 2022 в 14:10 Размер текста - 17 +

Пациентам станут доступнее высокотехнологичные методы лечения Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Программа бесплатного оказания медицинской помощи гражданам России расширена. В нее включены новые высокотехнологичные методы лечения. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. «В обновленной программе предусмотрено финансирование затрат федеральных медицинских организаций на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе по линии сердечно-сосудистой хирургии. Речь, например, идет о проведении операций по замене и протезированию аорты», — сообщается на сайте правительства РФ. Теперь пациентам по полису ОМС станут доступнее высокотехнологичные методы лечения. В начале года правительство утвердило программу государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи на ближайшие три года. В ней затронуты особенности работы системы здравоохранения в условиях пандемии коронавируса и предусмотрено финансирование затрат больниц на проведение углубленной диспансеризации. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Программа бесплатного оказания медицинской помощи гражданам России расширена. В нее включены новые высокотехнологичные методы лечения. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. «В обновленной программе предусмотрено финансирование затрат федеральных медицинских организаций на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе по линии сердечно-сосудистой хирургии. Речь, например, идет о проведении операций по замене и протезированию аорты», — сообщается на сайте правительства РФ. Теперь пациентам по полису ОМС станут доступнее высокотехнологичные методы лечения. В начале года правительство утвердило программу государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи на ближайшие три года. В ней затронуты особенности работы системы здравоохранения в условиях пандемии коронавируса и предусмотрено финансирование затрат больниц на проведение углубленной диспансеризации.