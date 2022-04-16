Правительство РФ расширило программу бесплатной медпомощи

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Визит Проценко Дениса в окружной кардиологический диспансер. Сургут, медицина, врач, больница, реанимация, доктор, пациент
Пациентам станут доступнее высокотехнологичные методы лечения Фото:

Программа бесплатного оказания медицинской помощи гражданам России расширена. В нее включены новые высокотехнологичные методы лечения. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«В обновленной программе предусмотрено финансирование затрат федеральных медицинских организаций на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе по линии сердечно-сосудистой хирургии. Речь, например, идет о проведении операций по замене и протезированию аорты», — сообщается на сайте правительства РФ. Теперь пациентам по полису ОМС станут доступнее высокотехнологичные методы лечения.

В начале года правительство утвердило программу государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи на ближайшие три года. В ней затронуты особенности работы системы здравоохранения в условиях пандемии коронавируса и предусмотрено финансирование затрат больниц на проведение углубленной диспансеризации.

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Программа бесплатного оказания медицинской помощи гражданам России расширена. В нее включены новые высокотехнологичные методы лечения. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. «В обновленной программе предусмотрено финансирование затрат федеральных медицинских организаций на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе по линии сердечно-сосудистой хирургии. Речь, например, идет о проведении операций по замене и протезированию аорты», — сообщается на сайте правительства РФ. Теперь пациентам по полису ОМС станут доступнее высокотехнологичные методы лечения. В начале года правительство утвердило программу государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи на ближайшие три года. В ней затронуты особенности работы системы здравоохранения в условиях пандемии коронавируса и предусмотрено финансирование затрат больниц на проведение углубленной диспансеризации.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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