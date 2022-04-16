Мэрия Сургута рекомендует жителям не покидать дома из-за смога

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Концентрации вредных веществ в воздухе пока не фиксируется Фото:

Сургутянам рекомендуют сократить время пребывания на улице из-за смога от пожаров в Тюменской области. Об этом URA.RU сообщил начальник управления по делам ГО и ЧС мэрии Андрей Рачев.

«В Сургуте наблюдается дымка, снижение видимости. Информируем, что это связано с лесными пожарами и горением травы в Тюменской области. Поскольку сегодня практически безветренно, добравшийся к нам смог держится над городом. Специалистами Роспотребнадзора взяты пробы воздуха в разных частях города. На данный момент не зафиксировано превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ. Тем не менее, рекомендуем жителям города сократить время пребывания на улице», — прокомментировал Рачев.

Ранее URA.RU сообщало, что на запах гари жаловались жители Ханты-Мансийска. В окружном МЧС объясняли, что задымление также пришло из соседних регионов.

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Сургутянам рекомендуют сократить время пребывания на улице из-за смога от пожаров в Тюменской области. Об этом URA.RU сообщил начальник управления по делам ГО и ЧС мэрии Андрей Рачев. «В Сургуте наблюдается дымка, снижение видимости. Информируем, что это связано с лесными пожарами и горением травы в Тюменской области. Поскольку сегодня практически безветренно, добравшийся к нам смог держится над городом. Специалистами Роспотребнадзора взяты пробы воздуха в разных частях города. На данный момент не зафиксировано превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ. Тем не менее, рекомендуем жителям города сократить время пребывания на улице», — прокомментировал Рачев. Ранее URA.RU сообщало, что на запах гари жаловались жители Ханты-Мансийска. В окружном МЧС объясняли, что задымление также пришло из соседних регионов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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