Мэрия Сургута рекомендует жителям не покидать дома из-за смога

16 апреля 2022 в 14:23 Размер текста - 17 +

Концентрации вредных веществ в воздухе пока не фиксируется Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сургутянам рекомендуют сократить время пребывания на улице из-за смога от пожаров в Тюменской области. Об этом URA.RU сообщил начальник управления по делам ГО и ЧС мэрии Андрей Рачев. «В Сургуте наблюдается дымка, снижение видимости. Информируем, что это связано с лесными пожарами и горением травы в Тюменской области. Поскольку сегодня практически безветренно, добравшийся к нам смог держится над городом. Специалистами Роспотребнадзора взяты пробы воздуха в разных частях города. На данный момент не зафиксировано превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ. Тем не менее, рекомендуем жителям города сократить время пребывания на улице», — прокомментировал Рачев. Ранее URA.RU сообщало, что на запах гари жаловались жители Ханты-Мансийска. В окружном МЧС объясняли, что задымление также пришло из соседних регионов. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на хантыйский telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Сургутянам рекомендуют сократить время пребывания на улице из-за смога от пожаров в Тюменской области. Об этом URA.RU сообщил начальник управления по делам ГО и ЧС мэрии Андрей Рачев. «В Сургуте наблюдается дымка, снижение видимости. Информируем, что это связано с лесными пожарами и горением травы в Тюменской области. Поскольку сегодня практически безветренно, добравшийся к нам смог держится над городом. Специалистами Роспотребнадзора взяты пробы воздуха в разных частях города. На данный момент не зафиксировано превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ. Тем не менее, рекомендуем жителям города сократить время пребывания на улице», — прокомментировал Рачев. Ранее URA.RU сообщало, что на запах гари жаловались жители Ханты-Мансийска. В окружном МЧС объясняли, что задымление также пришло из соседних регионов.