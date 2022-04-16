Иммунологи рассказали о двух способах лечения аллергии Фото: Анна Майорова © URA.RU

С сезонной аллергией можно справиться путем приучения организма к аллергену (АСИТ) либо приемом антигистаминов, снимающих симптомы. О способах лечения поллиноза рассказали врачи аллергологи и иммунологи Владимир Болибок и Алексей Бессмертный.

«Первый [способ] — аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ), когда организм приучают к аллергену: его либо вводят под кожу, либо капают под язык, либо дают вдохнуть или выпить, постепенно повышая дозу. Второй способ — сезонное лечение, когда во время цветения больные принимают лекарства-антилейкотриены, антигистаминные средства и стероиды, снимающие отек и воспаление в носоглотке», — рассказали иммунологи в интервью ТАСС.

Специалисты также предупредили опасения аллергиков, которые избегали антигистаминные препараты из-за побочного эффекта в виде сонливости. Новые лекарства (лоратадин и цетиризин), утверждают иммунологи, не вызывают сонливость.

Ранее Минздрав РФ заявлял, что в российских аптеках достаточно препаратов для купирования симптомов сезонной аллергии. По данным Росздравнадзора, с начала 2022 года в гражданский оборот было выпущено 83 марки антигистаминных лекарственных средств.