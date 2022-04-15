Минздрав: в России достаточно препаратов от аллергии

15 апреля 2022 в 17:37 Размер текста - 17 +

В аптеках России достаточно лекарств от аллергии, заявили в Минздраве Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В российских аптеках достаточно препаратов для купирования симптомов сезонной аллергии. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РФ. «Все препараты, которые используются для купирования симптомов сезонной аллергии, включая антилейкотриеновые, а также топические кортикостероиды в виде спреев и капель, имеются в достаточном количестве в аптечных организациях и на складах. По данным Росздравнадзора, с начала 2022 года в гражданский оборот выпущено 83 торговых наименования антигистаминных лекарственных препаратов», — передает ТАСС сообщение Минздрава. Главный внештатный специалист по терапии и общей практике Минздрава Оксана Драпкина отметила, что препараты от аллергии особенно актуальны весной, так как у многих людей есть аллергия на пыльцу растений и цветение. В Минздраве порекомендовал пациентам с аллергией регулярно посещать врача аллерголога-иммунолога. Ранее в Минпромторге РФ сообщили, что доля отечественных препаратов на фармацевтическом рынке России составляет 61,2%. В Минздраве подчеркнули, что в России нет дефицита лекарств. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

В российских аптеках достаточно препаратов для купирования симптомов сезонной аллергии. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РФ. «Все препараты, которые используются для купирования симптомов сезонной аллергии, включая антилейкотриеновые, а также топические кортикостероиды в виде спреев и капель, имеются в достаточном количестве в аптечных организациях и на складах. По данным Росздравнадзора, с начала 2022 года в гражданский оборот выпущено 83 торговых наименования антигистаминных лекарственных препаратов», — передает ТАСС сообщение Минздрава. Главный внештатный специалист по терапии и общей практике Минздрава Оксана Драпкина отметила, что препараты от аллергии особенно актуальны весной, так как у многих людей есть аллергия на пыльцу растений и цветение. В Минздраве порекомендовал пациентам с аллергией регулярно посещать врача аллерголога-иммунолога. Ранее в Минпромторге РФ сообщили, что доля отечественных препаратов на фармацевтическом рынке России составляет 61,2%. В Минздраве подчеркнули, что в России нет дефицита лекарств.