В Екатеринбурге епархия спасла космонавтов от толпы. Фото, видео

16 апреля 2022 в 17:41 Размер текста - 17 +

Космонавты рассказали гостям, как они работают в космосе и что нужно для того, чтобы научится его покорять Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Встреча с космонавтами Сергеем Кудь-Сверчковым и Сергеем Прокопьевым в Екатеринбурге вызвала большой ажиотаж у горожан. После ее окончания Екатеринбургской епархии даже пришлось выводить космонавтов под руки. Информацию об этом передает корреспондент URA.RU. «После мероприятия люди, пришедшие на встречу, устремились к Кудь-Сверчкову и Прокопьеву, чтобы получить автограф и сфотографироваться», — передает корреспондент. Также он сообщает, что расписывались на всем, чем придется: бумажках, открытках, некоторые даже покупали книгу про царскую семью, чтобы заполучить автограф. Из-за ограниченного количества времени и дальнейших запланированных мероприятий, космонавты не успели уделить всем время. Гостей пришлось выводить представителям Екатеринбургской епархии. Среди желающих получить автограф были замечены дошкольники, юнармейцы, пожилые люди, курсанты. «Мероприятие собрало настолько много народа, что детей даже усаживали на сцену возле космонавтов. Все сидячие места были заняты», — передает корреспондент с места событий. Екатеринбургская епархия анонсировала встречу с российскими космонавтами Сергеем Кудь-Сверчковым и Сергеем Прокопьевым в Храме-на-Крови. Ранее президент России Владимир Путин наградил свердловского космонавта Сергея Прокопьева. Космонавт-испытатель удостоен звания Героя Российской Федерации и почетного звания «Летчик-космонавт Российской Федерации». Космонавт-испытатель Сергей Прокопьев родом из Екатеринбурга. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Встреча с космонавтами Сергеем Кудь-Сверчковым и Сергеем Прокопьевым в Екатеринбурге вызвала большой ажиотаж у горожан. После ее окончания Екатеринбургской епархии даже пришлось выводить космонавтов под руки. Информацию об этом передает корреспондент URA.RU. «После мероприятия люди, пришедшие на встречу, устремились к Кудь-Сверчкову и Прокопьеву, чтобы получить автограф и сфотографироваться», — передает корреспондент. Также он сообщает, что расписывались на всем, чем придется: бумажках, открытках, некоторые даже покупали книгу про царскую семью, чтобы заполучить автограф. Из-за ограниченного количества времени и дальнейших запланированных мероприятий, космонавты не успели уделить всем время. Гостей пришлось выводить представителям Екатеринбургской епархии. Среди желающих получить автограф были замечены дошкольники, юнармейцы, пожилые люди, курсанты. «Мероприятие собрало настолько много народа, что детей даже усаживали на сцену возле космонавтов. Все сидячие места были заняты», — передает корреспондент с места событий. Екатеринбургская епархия анонсировала встречу с российскими космонавтами Сергеем Кудь-Сверчковым и Сергеем Прокопьевым в Храме-на-Крови. Ранее президент России Владимир Путин наградил свердловского космонавта Сергея Прокопьева. Космонавт-испытатель удостоен звания Героя Российской Федерации и почетного звания «Летчик-космонавт Российской Федерации». Космонавт-испытатель Сергей Прокопьев родом из Екатеринбурга.