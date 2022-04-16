Европейцы отказались мерзнуть ради Украины. «Плакала, когда получила платежки»

16 апреля 2022 в 17:08 Размер текста - 17 +

Граждане зарубежных стран жалуются на рост цен на газ и электроэнергию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Западные пользователи соцсетей обрушились с критикой на призывы властей стран ЕС и США меньше пользоваться газом и отоплением, чтобы помешать президенту РФ Владимиру Путину завершить спецоперацию на Украине. Одни в заблокированной в РФ соцсети Twitter жалуются на слишком высокие цены на нефте- и энергопродукты, другие обвиняют руководство стран в сложившейся ситуации. «Это гротескное чувство солидарности, пропаганды порождает монстров. Мы не переходим к энергетической независимости — проблема не в кондиционерах, а в экономике», — ответил пользователь Алекс итальянскому бизнесмену, основателю торговой сети Eataly Оскару Фаринетти, призвавшему не включать отопление, даже если будет холодно. «Он просто пытается отвлечь внимание общественности. Лгут Рим, Брюссель и Вашингтон», — прокомментировал призыв Фаринетти итальянец Никола Маркопулос. «Хватит этой риторики. Ты включил его [газ] в воскресенье и снова включишь во вторник», — убежден пользователь Джанмарио. «Сегодня 24 градуса на улице, завтра отключат отопление. О чем ты говоришь?» — не поняла призыв бизнесмена М. Грация Мелегари. Американцы и некоторые европейцы уже ощутили повышение цен на энергоресурсы. Многие жалуются на высокие цены. «Бан российского газа/нефти может внезапно подорвать общественное спокойствие и вызвать серьезные социальные волнения в Германии, Нидерландах, Бельгии, Франции. Нет ресурсов, чтобы компенсировать все население Европы», — написал в соцсети бельгийский Financial Journal. «Электричество от 32 до 52 евро в месяц, газ — от 68 до 122 евро в месяц. Итого — от 100 до 174 евро в месяц от зарплаты, при этом инфляция 8%. Я плакала, когда получила платежки», — прокомментировала ситуацию Вероника из Вены. «[Президент США Джо] Байден мог бы приостановить федеральный налог на газ. Но я не думаю, что это когда-либо будет сделано», — написал #Med4All из США. «Цена на газ в Арканзасе является самой высокой из всех, что мы видели. 3,80 доллара за самую дешевую нефть — и цены продолжают расти», — пожаловалась американская пользовательница karen kimes. Страны ЕС, США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против РФ жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине, которая началась 24 февраля. Как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имели негативный эффект и для западных стран. По словам президента РФ Владимира Путина, ограничения успели ударить по Западу. Он обратил внимание на высокий уровень инфляции в Европе и США. Кроме того, в ЕС и США поднялись цены на бензин и газ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Западные пользователи соцсетей обрушились с критикой на призывы властей стран ЕС и США меньше пользоваться газом и отоплением, чтобы помешать президенту РФ Владимиру Путину завершить спецоперацию на Украине. Одни в заблокированной в РФ соцсети Twitter жалуются на слишком высокие цены на нефте- и энергопродукты, другие обвиняют руководство стран в сложившейся ситуации. «Это гротескное чувство солидарности, пропаганды порождает монстров. Мы не переходим к энергетической независимости — проблема не в кондиционерах, а в экономике», — ответил пользователь Алекс итальянскому бизнесмену, основателю торговой сети Eataly Оскару Фаринетти, призвавшему не включать отопление, даже если будет холодно. «Он просто пытается отвлечь внимание общественности. Лгут Рим, Брюссель и Вашингтон», — прокомментировал призыв Фаринетти итальянец Никола Маркопулос. «Хватит этой риторики. Ты включил его [газ] в воскресенье и снова включишь во вторник», — убежден пользователь Джанмарио. «Сегодня 24 градуса на улице, завтра отключат отопление. О чем ты говоришь?» — не поняла призыв бизнесмена М. Грация Мелегари. Американцы и некоторые европейцы уже ощутили повышение цен на энергоресурсы. Многие жалуются на высокие цены. «Бан российского газа/нефти может внезапно подорвать общественное спокойствие и вызвать серьезные социальные волнения в Германии, Нидерландах, Бельгии, Франции. Нет ресурсов, чтобы компенсировать все население Европы», — написал в соцсети бельгийский Financial Journal. «Электричество от 32 до 52 евро в месяц, газ — от 68 до 122 евро в месяц. Итого — от 100 до 174 евро в месяц от зарплаты, при этом инфляция 8%. Я плакала, когда получила платежки», — прокомментировала ситуацию Вероника из Вены. «[Президент США Джо] Байден мог бы приостановить федеральный налог на газ. Но я не думаю, что это когда-либо будет сделано», — написал #Med4All из США. «Цена на газ в Арканзасе является самой высокой из всех, что мы видели. 3,80 доллара за самую дешевую нефть — и цены продолжают расти», — пожаловалась американская пользовательница karen kimes. Страны ЕС, США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против РФ жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине, которая началась 24 февраля. Как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имели негативный эффект и для западных стран. По словам президента РФ Владимира Путина, ограничения успели ударить по Западу. Он обратил внимание на высокий уровень инфляции в Европе и США. Кроме того, в ЕС и США поднялись цены на бензин и газ.