Дерипаска призвал уменьшить роль государства в экономике

16 апреля 2022 в 19:39 Размер текста - 17 +

Олег Дерипаска призвал выходить на новые рынки Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности России нужно отказаться от госкапитализма (система, при которой высока роль государства в экономике страны — прим. URA.RU), чтобы выходить на новые рынки на фоне введенных санкций против РФ. Это поможет избежать серьезных социальных потрясений, заявил российский бизнесмен, основатель компании «Русал» Олег Дерипаска. «Госкапитализм быстро превращается в госпаразитизм в таких условиях. И, мне кажется, нужно объективно оценить ситуацию. Нам нужно выходить на новые рынки, потому что старые рынки и спрос на товары традиционного экспорта будет закрыт», — сказал Дерипаска «Эксперту». Если удастся сделать это, то удастся избежать серьезных социальных потрясений, отметил Дерипаска. Бизнесмен заявил, что можно выходить на Юго-Восточную Азию, Китай, Индию и Ближний Восток. Нужно налаживать двусторонние отношения, отметил он. По его словам, стоит формировать новую финансовую систему и по-другому решать проблему доступа к долгу и капиталу для всех компаний. Дерипаска считает, что нужно реформировать систему госбанков и докапитализировать их. По его словам, пересмотр должен быть кардинальным. «А нам нужна скоростная железная дорога. Нам нужны порты, нам нужны суда, крановое хозяйство, другая таможня и все остальные коридоры, не только юг-север, наоборот, север-юг, — все остальные. У нас же рынки изменятся», — высказался он. В этих странах нужно создать представительства, инвестировать в банковскую систему и капитализировать ее, нужно поработать с расчетами, чтобы избежать ситуаций, когда они не проходят, отметил Дерипаска. После начала спецоперации на Украине страны Евросоюза, США, Канада и другие государства ввели санкции против РФ. Также с российского рынка начали уходить иностранные компании. Власти РФ отмечали, что санкции оказывают негативный эффект не только на РФ, но и на страны Запада, которые вводят их. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

России нужно отказаться от госкапитализма (система, при которой высока роль государства в экономике страны — прим. URA.RU), чтобы выходить на новые рынки на фоне введенных санкций против РФ. Это поможет избежать серьезных социальных потрясений, заявил российский бизнесмен, основатель компании «Русал» Олег Дерипаска. «Госкапитализм быстро превращается в госпаразитизм в таких условиях. И, мне кажется, нужно объективно оценить ситуацию. Нам нужно выходить на новые рынки, потому что старые рынки и спрос на товары традиционного экспорта будет закрыт», — сказал Дерипаска «Эксперту». Если удастся сделать это, то удастся избежать серьезных социальных потрясений, отметил Дерипаска. Бизнесмен заявил, что можно выходить на Юго-Восточную Азию, Китай, Индию и Ближний Восток. Нужно налаживать двусторонние отношения, отметил он. По его словам, стоит формировать новую финансовую систему и по-другому решать проблему доступа к долгу и капиталу для всех компаний. Дерипаска считает, что нужно реформировать систему госбанков и докапитализировать их. По его словам, пересмотр должен быть кардинальным. «А нам нужна скоростная железная дорога. Нам нужны порты, нам нужны суда, крановое хозяйство, другая таможня и все остальные коридоры, не только юг-север, наоборот, север-юг, — все остальные. У нас же рынки изменятся», — высказался он. В этих странах нужно создать представительства, инвестировать в банковскую систему и капитализировать ее, нужно поработать с расчетами, чтобы избежать ситуаций, когда они не проходят, отметил Дерипаска. После начала спецоперации на Украине страны Евросоюза, США, Канада и другие государства ввели санкции против РФ. Также с российского рынка начали уходить иностранные компании. Власти РФ отмечали, что санкции оказывают негативный эффект не только на РФ, но и на страны Запада, которые вводят их.