Зеленский поставил России ультиматум из-за Мариуполя. «Иначе переговоров не будет»

16 апреля 2022 в 20:00 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский поставил России ультиматум Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если российские войска не уйдут из Мариуполя и уничтожат оставшихся там украинских военных, то переговоры с РФ могут закончиться. Об этом Зеленский заявил в интервью украинским медиа. «Уничтожение [в Мариуполе] наших военных, наших ребят поставит точку на всех переговорах. Глухой угол — потому что мы не торгуем территориями и нашими людьми», — заявил он в интервью украинским СМИ, передает «Украинская правда». Россия начала в конце февраля спецоперацию на Украине по демилитаризации и оккупации для помощи жителям Донбасса, заявлял президент РФ Владимир Путин. На фоне этого РФ и Украина проводят переговоры, пока стороны не пришли к общему мнению. Участники делегации от Украины заявляли, что согласовывают каждый свой шаг с западными партнерами. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если российские войска не уйдут из Мариуполя и уничтожат оставшихся там украинских военных, то переговоры с РФ могут закончиться. Об этом Зеленский заявил в интервью украинским медиа. «Уничтожение [в Мариуполе] наших военных, наших ребят поставит точку на всех переговорах. Глухой угол — потому что мы не торгуем территориями и нашими людьми», — заявил он в интервью украинским СМИ, передает «Украинская правда». Россия начала в конце февраля спецоперацию на Украине по демилитаризации и оккупации для помощи жителям Донбасса, заявлял президент РФ Владимир Путин. На фоне этого РФ и Украина проводят переговоры, пока стороны не пришли к общему мнению. Участники делегации от Украины заявляли, что согласовывают каждый свой шаг с западными партнерами.