Зеленский поставил России ультиматум из-за Мариуполя. «Иначе переговоров не будет»

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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, жест рукой, зеленский владимир
Владимир Зеленский поставил России ультиматум Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если российские войска не уйдут из Мариуполя и уничтожат оставшихся там украинских военных, то переговоры с РФ могут закончиться. Об этом Зеленский заявил в интервью украинским медиа.

«Уничтожение [в Мариуполе] наших военных, наших ребят поставит точку на всех переговорах. Глухой угол — потому что мы не торгуем территориями и нашими людьми», — заявил он в интервью украинским СМИ, передает «Украинская правда».

Россия начала в конце февраля спецоперацию на Украине по демилитаризации и оккупации для помощи жителям Донбасса, заявлял президент РФ Владимир Путин. На фоне этого РФ и Украина проводят переговоры, пока стороны не пришли к общему мнению. Участники делегации от Украины заявляли, что согласовывают каждый свой шаг с западными партнерами.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если российские войска не уйдут из Мариуполя и уничтожат оставшихся там украинских военных, то переговоры с РФ могут закончиться. Об этом Зеленский заявил в интервью украинским медиа. «Уничтожение [в Мариуполе] наших военных, наших ребят поставит точку на всех переговорах. Глухой угол — потому что мы не торгуем территориями и нашими людьми», — заявил он в интервью украинским СМИ, передает «Украинская правда». Россия начала в конце февраля спецоперацию на Украине по демилитаризации и оккупации для помощи жителям Донбасса, заявлял президент РФ Владимир Путин. На фоне этого РФ и Украина проводят переговоры, пока стороны не пришли к общему мнению. Участники делегации от Украины заявляли, что согласовывают каждый свой шаг с западными партнерами.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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