Полковник запаса: советники НАТО загнали «Азов»* в подвалы завода

13 апреля 2022 в 20:25 Размер текста - 17 +

Чеченские силовики штурмовали украинских националистов, засевших на заводе «Азовсталь» с помощью гранат Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Советники НАТО курируют действия бойцов национального батальона «Азов» (признан экстремистским и запрещен на территории РФ) в Мариуополе. Именно они дали распоряжение военным уходить и укрепляться в промышленных зонах города. Таким мнением с URA.RU поделился полковник запаса, участник боевых действий в Афганистане, завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В.Плеханова Андрей Кошкин. «Вероятнее всего, советники от НАТО сказали: „теперь уходим туда, где можно отсидеться“. „Азовсталь“ и завод Ильича — весьма удобные промышленные объекты для того, чтобы подготовиться для обороны. Здесь есть возможности зацепиться и долго оборонять этот объект. Им постоянно обещали, что придет подкрепление. Потом им обещали, что руководство вывезут на вертолетах. Получилось так, что подкрепление не пришло, а в промзоне они не могут прикрыться живым щитом, как это было в городе. В итоге тысяча человек уже сдались», — уточнил он. Кошкин убежден, что действиями ВСУ и националистов управляют действующие офицеры НАТО. «Сейчас у основных командиров находятся спутниковые радиостанции Starlink, при помощи которых они управляют всеми подразделениями. Они готовились и работали по тактике действий вооруженных сил государств, входящих в блок НАТО. ВСУ — это 24 соединения сухопутных войск. Они были приведены в стратегическую готовность и были расположены по концепции США, которая имеет название „активная оборона“. Они передвигали части и подразделения по определенным маршрутам для того, чтобы вступать в бой и тем самым создавать условия для сдерживания наступления противника. Они не смогли это выполнить. В тактике мы их опередили на неделю», — уточнил он. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация. В различных СМИ и telegram-каналах все еще появляются свидетельства того, что украинские националисты продолжают убивать мирных жителей, размещая огневые позиции прямо в жилых домах, маскируя опорные пункты и технику в жилой застройке. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров опубликовал видео штурма российскими военными металлургического комбината «Азовсталь», на котором укрепились украинские националисты. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Советники НАТО курируют действия бойцов национального батальона «Азов» (признан экстремистским и запрещен на территории РФ) в Мариуополе. Именно они дали распоряжение военным уходить и укрепляться в промышленных зонах города. Таким мнением с URA.RU поделился полковник запаса, участник боевых действий в Афганистане, завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В.Плеханова Андрей Кошкин. «Вероятнее всего, советники от НАТО сказали: „теперь уходим туда, где можно отсидеться“. „Азовсталь“ и завод Ильича — весьма удобные промышленные объекты для того, чтобы подготовиться для обороны. Здесь есть возможности зацепиться и долго оборонять этот объект. Им постоянно обещали, что придет подкрепление. Потом им обещали, что руководство вывезут на вертолетах. Получилось так, что подкрепление не пришло, а в промзоне они не могут прикрыться живым щитом, как это было в городе. В итоге тысяча человек уже сдались», — уточнил он. Кошкин убежден, что действиями ВСУ и националистов управляют действующие офицеры НАТО. «Сейчас у основных командиров находятся спутниковые радиостанции Starlink, при помощи которых они управляют всеми подразделениями. Они готовились и работали по тактике действий вооруженных сил государств, входящих в блок НАТО. ВСУ — это 24 соединения сухопутных войск. Они были приведены в стратегическую готовность и были расположены по концепции США, которая имеет название „активная оборона“. Они передвигали части и подразделения по определенным маршрутам для того, чтобы вступать в бой и тем самым создавать условия для сдерживания наступления противника. Они не смогли это выполнить. В тактике мы их опередили на неделю», — уточнил он. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация. В различных СМИ и telegram-каналах все еще появляются свидетельства того, что украинские националисты продолжают убивать мирных жителей, размещая огневые позиции прямо в жилых домах, маскируя опорные пункты и технику в жилой застройке. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров опубликовал видео штурма российскими военными металлургического комбината «Азовсталь», на котором укрепились украинские националисты.