Жена Медведчука попросила принца Саудовской Аравии спасти мужа

16 апреля 2022 в 20:15 Размер текста - 17 +

Оксана Марченко обратилась к принцу Саудовской Аравии Мухаммеду ибн Салману Аль Сауду с предложением Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru Супруга арестованного лидера украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука Оксана Марченко попросила наследного принца Саудовской Аравии помочь освободить ее мужа. Ее обращение к принцу Саудовской Аравии Мухаммеду ибн Салману Аль Сауду опубликовано на youtube-канале Марченко. «Вы могли бы использовать свои связи и попросить [британского премьер-министра] Бориса Джонсона повлиять на президента [Украины Владимира] Зеленского, чтобы помочь обменять моего мужа на британских подданных. Они были взяты в плен российскими войсками и силами ДНР», — отметила она в обращении. Ранее она обратилась к родственникам плененных британских наемников с аналогичной просьбой. Сам Медведчук был задержан службой безопасности Украины. Зеленский он опубликовал фото задержанного вместе с поздравлением с Днем космонавтики (12 апреля). Он предложил России обменять Медведчука на украинских пленных солдат, пишет «Царьград». Но в Кремле отказались от этого предложения. В 2021 году Медведчуку предъявлено обвинение в госизмене и попытке хищения национальных ресурсов в Крыму, пишет Vse42. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Супруга арестованного лидера украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука Оксана Марченко попросила наследного принца Саудовской Аравии помочь освободить ее мужа. Ее обращение к принцу Саудовской Аравии Мухаммеду ибн Салману Аль Сауду опубликовано на youtube-канале Марченко. «Вы могли бы использовать свои связи и попросить [британского премьер-министра] Бориса Джонсона повлиять на президента [Украины Владимира] Зеленского, чтобы помочь обменять моего мужа на британских подданных. Они были взяты в плен российскими войсками и силами ДНР», — отметила она в обращении. Ранее она обратилась к родственникам плененных британских наемников с аналогичной просьбой. Сам Медведчук был задержан службой безопасности Украины. Зеленский он опубликовал фото задержанного вместе с поздравлением с Днем космонавтики (12 апреля). Он предложил России обменять Медведчука на украинских пленных солдат, пишет «Царьград». Но в Кремле отказались от этого предложения. В 2021 году Медведчуку предъявлено обвинение в госизмене и попытке хищения национальных ресурсов в Крыму, пишет Vse42.