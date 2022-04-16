Поэт Резник сообщил о болезни Пугачевой

16 апреля 2022 в 20:15 Размер текста - 17 +

Алла Пугачева уехала в Израиль на лечение, сообщил Илья Резник Фото: СС BY-SA 4.0 / Сергей Серебро / Народные новости Витебска. Поэт Илья Резник сообщил, что певица Алла Пугачева больна. По его словам, поэтому Пугачева лечится в Израиле. «Надо Аллу Борисовну беречь. У нее очень много недугов, поэтому то, что она лечится в Израиле и имеет доступ к лекарствам и врачам в шаговой доступности, — это очень хорошо. Я желаю ей здоровья большого», — сказал Резник в интервью BLITZ+. Концертный директор певицы Елена Чупракова рассказала, что не в курсе о состоянии здоровья Пугачевой и не может подтвердить информацию. «Я не знаю, мне никто не писал, я не в курсе. Вчера было все нормально», — цитирует Чупракову Пятый канал. Пугачева вместе с детьми уехала из России в начале марта. СМИ со ссылкой на источники сообщали, что она находится в Израиле. Ее заметили в Кесарии вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми. Певица отмечала, что уехала временно. «Каникулы, отпуск и лечение не считаются эмиграцией», — сообщала она. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Поэт Илья Резник сообщил, что певица Алла Пугачева больна. По его словам, поэтому Пугачева лечится в Израиле. «Надо Аллу Борисовну беречь. У нее очень много недугов, поэтому то, что она лечится в Израиле и имеет доступ к лекарствам и врачам в шаговой доступности, — это очень хорошо. Я желаю ей здоровья большого», — сказал Резник в интервью BLITZ+. Концертный директор певицы Елена Чупракова рассказала, что не в курсе о состоянии здоровья Пугачевой и не может подтвердить информацию. «Я не знаю, мне никто не писал, я не в курсе. Вчера было все нормально», — цитирует Чупракову Пятый канал. Пугачева вместе с детьми уехала из России в начале марта. СМИ со ссылкой на источники сообщали, что она находится в Израиле. Ее заметили в Кесарии вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми. Певица отмечала, что уехала временно. «Каникулы, отпуск и лечение не считаются эмиграцией», — сообщала она.