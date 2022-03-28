Врач Калинчев предупредил об опасности отказа от завтрака

29 марта 2022 в 05:03 Размер текста - 17 +

Отсутствие приемов пищи может вызвать рецидив болезней ЖКТ, сказал Алексей Калинчев Фото: Размик Закарян © URA.RU Отказ от завтрака или длительные перерывы между приемами пищи грозят обострением болезней желудочно-кишечного тракта. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев. «Если вы будете пропускать приемы пищи, по-простому, голодать, зовите это хоть интервальным голоданием, хоть лечебным голоданием — это дорога в один конец, в сторону очередного рецидива хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта. Почему-то люди удивляются, откуда у них возник гастрит. Они всего-навсего не завтракают пять лет, а натощак пьют кофе и выкуривают сигарету и думают, что это нормально. Всегда же так делали, а тут вдруг заболели», — сказал Алексей Калинчев. Он подчеркнул, что полностью здоровых людей не бывает. «У любого человека со школьной скамьи есть обычно хронический гастрит или панкреатит. Такой характер питания с большими перерывами только приведет к гастроэнтерологу или терапевту. Нет здоровых людей, есть необследованные. Многие люди не ходят к врачам и думают, что, если диагноза нет, значит здоров», — отметил диетолог. Врач раскрыл, как минимизировать риски развития хронических заболеваний ЖКТ или их рецидивов. «Желательно питаться регулярно, как минимум три раза в день. Базовые приемы пищи должны присутствовать. Желательно добавлять между ними перекусы. Если человек позавтракал в семь утра, а обедает он в три, восемь часов без пищи — ничем хорошим это не закончится. Вопрос времени, когда начнутся заболевания», — заключил собеседник URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Отказ от завтрака или длительные перерывы между приемами пищи грозят обострением болезней желудочно-кишечного тракта. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев. «Если вы будете пропускать приемы пищи, по-простому, голодать, зовите это хоть интервальным голоданием, хоть лечебным голоданием — это дорога в один конец, в сторону очередного рецидива хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта. Почему-то люди удивляются, откуда у них возник гастрит. Они всего-навсего не завтракают пять лет, а натощак пьют кофе и выкуривают сигарету и думают, что это нормально. Всегда же так делали, а тут вдруг заболели», — сказал Алексей Калинчев. Он подчеркнул, что полностью здоровых людей не бывает. «У любого человека со школьной скамьи есть обычно хронический гастрит или панкреатит. Такой характер питания с большими перерывами только приведет к гастроэнтерологу или терапевту. Нет здоровых людей, есть необследованные. Многие люди не ходят к врачам и думают, что, если диагноза нет, значит здоров», — отметил диетолог. Врач раскрыл, как минимизировать риски развития хронических заболеваний ЖКТ или их рецидивов. «Желательно питаться регулярно, как минимум три раза в день. Базовые приемы пищи должны присутствовать. Желательно добавлять между ними перекусы. Если человек позавтракал в семь утра, а обедает он в три, восемь часов без пищи — ничем хорошим это не закончится. Вопрос времени, когда начнутся заболевания», — заключил собеседник URA.RU.