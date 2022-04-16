Жена Медведчука попросила Путина помочь обменять ее мужа

16 апреля 2022 в 22:24 Размер текста - 17 +

Медведчука арестовали без права залога (фото из архива) Фото: Илья Московец © URA.RU Супруга оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука Оксана Марченко обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь в обмене ее мужа. Лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» сейчас находится под арестом во Львове. «Обращаюсь к вам с просьбой о помощи в обмене моего мужа, незаконно задержанного киевскими властями по политическим мотивам. Виктор Медведчук дал свое согласие на обмен и выдачу его на территорию России в случае достижения российской и украинской сторонами соответствующей договоренности», — заявила Марченко. Обращение размещено на ее youtube-канале. Марченко заявила, обращаясь к Путину, что «судилище, устроенное над Виктором, не имеет ничего общего со здравым смыслом и является ярким примером расправы над неугодным политиком». Ранее с просьбой о помощи Марченко обращалась к наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду ибн Салману Аль Сауду. Она предлагала обменять супруга на двух британских наемников, оказавшихся в плену у России. О задержании Медведчука по поручению президента Украины Владимира Зеленского стало известно 12 апреля. Сегодня суд во Львове арестовал его без права внесения залога. Зеленский заявил, что готов обменять оппозиционера на попавших в плен украинцев, но якобы еще не получил ответа из Москвы. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Супруга оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука Оксана Марченко обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь в обмене ее мужа. Лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» сейчас находится под арестом во Львове. «Обращаюсь к вам с просьбой о помощи в обмене моего мужа, незаконно задержанного киевскими властями по политическим мотивам. Виктор Медведчук дал свое согласие на обмен и выдачу его на территорию России в случае достижения российской и украинской сторонами соответствующей договоренности», — заявила Марченко. Обращение размещено на ее youtube-канале. Марченко заявила, обращаясь к Путину, что «судилище, устроенное над Виктором, не имеет ничего общего со здравым смыслом и является ярким примером расправы над неугодным политиком». Ранее с просьбой о помощи Марченко обращалась к наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду ибн Салману Аль Сауду. Она предлагала обменять супруга на двух британских наемников, оказавшихся в плену у России. О задержании Медведчука по поручению президента Украины Владимира Зеленского стало известно 12 апреля. Сегодня суд во Львове арестовал его без права внесения залога. Зеленский заявил, что готов обменять оппозиционера на попавших в плен украинцев, но якобы еще не получил ответа из Москвы.