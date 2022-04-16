Медведчука отправили под арест

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новый глава СБ Украины Василий Грицак на обмене пленными., грицак василий, медведчук виктор
Суд во Львове изменил Виктору Медведчуку меру пресечения Фото:

Лидера украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука отправили под арест без возможности внесения залога. Об этом сообщают СМИ Украины.

«Суд во Львове изменил меру пресечения Виктору Медведчуку. Его отправили под арест без возможности внесения залога», — сообщает украинское издание «Страна».

Украина готова обменять обменять Медведчука на украинских пленных военных, но Россия пока не ответила, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью украинским СМИ. В Кремле отказались от обмена и заявляли, что Медведчук не гражданин РФ. Политика задержала на прошлой неделе Служба безопасности Украины. Его супруга Оксана Марченко предложила обменять Медведчука на двух британских пленных.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU.

Лидера украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука отправили под арест без возможности внесения залога. Об этом сообщают СМИ Украины. «Суд во Львове изменил меру пресечения Виктору Медведчуку. Его отправили под арест без возможности внесения залога», — сообщает украинское издание «Страна». Украина готова обменять обменять Медведчука на украинских пленных военных, но Россия пока не ответила, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью украинским СМИ. В Кремле отказались от обмена и заявляли, что Медведчук не гражданин РФ. Политика задержала на прошлой неделе Служба безопасности Украины. Его супруга Оксана Марченко предложила обменять Медведчука на двух британских пленных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...