Лидера украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука отправили под арест без возможности внесения залога. Об этом сообщают СМИ Украины.
«Суд во Львове изменил меру пресечения Виктору Медведчуку. Его отправили под арест без возможности внесения залога», — сообщает украинское издание «Страна».
Украина готова обменять обменять Медведчука на украинских пленных военных, но Россия пока не ответила, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью украинским СМИ. В Кремле отказались от обмена и заявляли, что Медведчук не гражданин РФ. Политика задержала на прошлой неделе Служба безопасности Украины. Его супруга Оксана Марченко предложила обменять Медведчука на двух британских пленных.
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Лидера украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука отправили под арест без возможности внесения залога. Об этом сообщают СМИ Украины. «Суд во Львове изменил меру пресечения Виктору Медведчуку. Его отправили под арест без возможности внесения залога», — сообщает украинское издание «Страна». Украина готова обменять обменять Медведчука на украинских пленных военных, но Россия пока не ответила, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью украинским СМИ. В Кремле отказались от обмена и заявляли, что Медведчук не гражданин РФ. Политика задержала на прошлой неделе Служба безопасности Украины. Его супруга Оксана Марченко предложила обменять Медведчука на двух британских пленных.