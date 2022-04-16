Зеленский: одной встречи с Россией не хватит для решения проблем 17 апреля 2022 в 01:24 Размер текста - 17 + Владимир Зеленский заявил, что пока «не видит» возможности продвинуться по части вопросов в переговорах с РФ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Для урегулирования конфликта на Украине потребуется провести несколько переговоров с российской стороной. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью местным СМИ. «Я не считаю, что можно один раз встретиться и договориться обо всем. Потому что там много вопросов», — цитирует Владимира Зеленского ТАСС. Он добавил, что «не видит» возможности продвинуться по некоторым вопросам, в частности, это касается Донбасса. «[ДНР и ЛНР] хотят постоянно изменить статус в этой части, а мы хотим каких-то таких договоренностей», — уточнил политик. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Обе стороны уже провели ряд переговоров, однако все они оказались безуспешными. Участники переговорной группы со стороны Украины ранее признали, что согласовывают каждый свой шаг с западными партнерами. Владимир Зеленский раскрыл условия создания мирного договора с Россией. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине. Для урегулирования конфликта на Украине потребуется провести несколько переговоров с российской стороной. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью местным СМИ. «Я не считаю, что можно один раз встретиться и договориться обо всем. Потому что там много вопросов», — цитирует Владимира Зеленского ТАСС. Он добавил, что «не видит» возможности продвинуться по некоторым вопросам, в частности, это касается Донбасса. «[ДНР и ЛНР] хотят постоянно изменить статус в этой части, а мы хотим каких-то таких договоренностей», — уточнил политик. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Обе стороны уже провели ряд переговоров, однако все они оказались безуспешными. Участники переговорной группы со стороны Украины ранее признали, что согласовывают каждый свой шаг с западными партнерами. Владимир Зеленский раскрыл условия создания мирного договора с Россией. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям