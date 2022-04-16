Зеленский раскрыл требования Украины по мирному договору с РФ

16 апреля 2022 в 21:01 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский сказал, что гарантии безопасности Украины должны быть отдельно Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что мирный договор с Россией должен состоять из двух документов. Об этом украинский лидер сказал в интервью украинским СМИ. «Мирный договор с Россией может состоять из двух документов. Один из них должен касаться гарантий безопасности для Украины, другой непосредственно ее отношений с Российской Федерацией», — сказал Зеленский в интервью украинским СМИ. Заявление передают argumenti.ru со ссылкой на «Украинскую правду». По его словам, РФ хотела бы заключить один договор, в котором бы учитывались эти вопросы. «Однако все не совсем видят себя за столом с РФ. Для них гарантии безопасности для Украины — это один вопрос, а договоренности с РФ — это другой вопрос», — заявил президент Украины. Зеленский сообщил, что гарантами безопасности Украины готовы выступить Великобритания, США, Италия и Турция, но пока они не дали окончательный ответ. В конце февраля Россия объявила спецоперацию на Украине. Российский лидер Владимир Путин отмечал, что целями стали демилитаризация и денацификация, а также помощь людям в Донбассе. В связи с этим стороны проводят переговоры. Участники обсуждения со стороны Украины заявляли, что согласовывают свои шаги с западными партнерами. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что мирный договор с Россией должен состоять из двух документов. Об этом украинский лидер сказал в интервью украинским СМИ. «Мирный договор с Россией может состоять из двух документов. Один из них должен касаться гарантий безопасности для Украины, другой непосредственно ее отношений с Российской Федерацией», — сказал Зеленский в интервью украинским СМИ. Заявление передают argumenti.ru со ссылкой на «Украинскую правду». По его словам, РФ хотела бы заключить один договор, в котором бы учитывались эти вопросы. «Однако все не совсем видят себя за столом с РФ. Для них гарантии безопасности для Украины — это один вопрос, а договоренности с РФ — это другой вопрос», — заявил президент Украины. Зеленский сообщил, что гарантами безопасности Украины готовы выступить Великобритания, США, Италия и Турция, но пока они не дали окончательный ответ. В конце февраля Россия объявила спецоперацию на Украине. Российский лидер Владимир Путин отмечал, что целями стали демилитаризация и денацификация, а также помощь людям в Донбассе. В связи с этим стороны проводят переговоры. Участники обсуждения со стороны Украины заявляли, что согласовывают свои шаги с западными партнерами.