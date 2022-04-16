Зеленский раскрыл требования Украины по мирному договору с РФ

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Владимир Зеленский сказал, что гарантии безопасности Украины должны быть отдельно Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что мирный договор с Россией должен состоять из двух документов. Об этом украинский лидер сказал в интервью украинским СМИ.

«Мирный договор с Россией может состоять из двух документов. Один из них должен касаться гарантий безопасности для Украины, другой непосредственно ее отношений с Российской Федерацией», — сказал Зеленский в интервью украинским СМИ. Заявление передают argumenti.ru со ссылкой на «Украинскую правду».

По его словам, РФ хотела бы заключить один договор, в котором бы учитывались эти вопросы. «Однако все не совсем видят себя за столом с РФ. Для них гарантии безопасности для Украины — это один вопрос, а договоренности с РФ — это другой вопрос», — заявил президент Украины. Зеленский сообщил, что гарантами безопасности Украины готовы выступить Великобритания, США, Италия и Турция, но пока они не дали окончательный ответ.

В конце февраля Россия объявила спецоперацию на Украине. Российский лидер Владимир Путин отмечал, что целями стали демилитаризация и денацификация, а также помощь людям в Донбассе. В связи с этим стороны проводят переговоры. Участники обсуждения со стороны Украины заявляли, что согласовывают свои шаги с западными партнерами.

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что мирный договор с Россией должен состоять из двух документов. Об этом украинский лидер сказал в интервью украинским СМИ. «Мирный договор с Россией может состоять из двух документов. Один из них должен касаться гарантий безопасности для Украины, другой непосредственно ее отношений с Российской Федерацией», — сказал Зеленский в интервью украинским СМИ. Заявление передают argumenti.ru со ссылкой на «Украинскую правду». По его словам, РФ хотела бы заключить один договор, в котором бы учитывались эти вопросы. «Однако все не совсем видят себя за столом с РФ. Для них гарантии безопасности для Украины — это один вопрос, а договоренности с РФ — это другой вопрос», — заявил президент Украины. Зеленский сообщил, что гарантами безопасности Украины готовы выступить Великобритания, США, Италия и Турция, но пока они не дали окончательный ответ. В конце февраля Россия объявила спецоперацию на Украине. Российский лидер Владимир Путин отмечал, что целями стали демилитаризация и денацификация, а также помощь людям в Донбассе. В связи с этим стороны проводят переговоры. Участники обсуждения со стороны Украины заявляли, что согласовывают свои шаги с западными партнерами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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