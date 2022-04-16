Евросоюз обсуждает санкции против Сбербанка и энергосектора РФ

17 апреля 2022 в 06:22 Размер текста - 17 +

Евросоюз обсуждает санкции против Сбербанка, заявила Урсула фон дер Ляйен Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Евросоюз продолжает обсуждать санкции против Сбербанка и энергетического сектора России. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. «Мы продолжаем рассматривать [санкции против] банковского сектора, особенно Сбербанк, на долю которого приходится 37 процентов банковского сектора России. И, конечно же, речь идет об энергетических вопросах», — передает слова фон дер Ляйен РИА «Новости» со ссылкой на немецкую газету Bild am Sonntag. Она добавила, что Евросоюз в настоящее время «разрабатывает умные механизмы». По ее словам, на следующем этапе антироссийские санкции коснутся энергетических вопросов. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине, которая проходит с 24 февраля. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях. По указанию Путина Путина уже были разработаны антикризисные меры. Там учитывается необходимость оказать помощь как обычным гражданам РФ, так и бизнесу. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Евросоюз продолжает обсуждать санкции против Сбербанка и энергетического сектора России. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. «Мы продолжаем рассматривать [санкции против] банковского сектора, особенно Сбербанк, на долю которого приходится 37 процентов банковского сектора России. И, конечно же, речь идет об энергетических вопросах», — передает слова фон дер Ляйен РИА «Новости» со ссылкой на немецкую газету Bild am Sonntag. Она добавила, что Евросоюз в настоящее время «разрабатывает умные механизмы». По ее словам, на следующем этапе антироссийские санкции коснутся энергетических вопросов. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине, которая проходит с 24 февраля. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях. По указанию Путина Путина уже были разработаны антикризисные меры. Там учитывается необходимость оказать помощь как обычным гражданам РФ, так и бизнесу.