Авиакомпания Turkish Airlines отменила антироссийское ограничение 16 апреля 2022 в 03:27 Размер текста - 17 + Turkish Airlines начала поддерживать карты «Мир» и UnionPay Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Авиакомпаний Turkish Airlines сняла ограничения на оплату билетов за рубли. Возможность появилась при оплате авиабилетов через сайт компании. Turkish Airlines начала принимать оплату билета в рублях. Оплату можно произвести с помощью карт российской платежной системы «Мир» и китайской UnionPay. Российские турфирмы приостанавливали продажу путевок в Турцию до 28 марта в связи с вывозной компанией. Вывоз российских туристов связан с антироссийскими ограничениями западных стран ввиду спецоперации РФ на Украине. Международная межбанковская система SWIFT сообщила, что готова отключить ряд российских банков. Страны «Большой семерки» единогласно поддержали отключение России от SWIFT. Из-за зарубежные компании перестали принимать оплату с российских карт Visa и Mastercard. 12 апреля АТОР опубликовала полетные программы в Турцию. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU . Авиакомпаний Turkish Airlines сняла ограничения на оплату билетов за рубли. Возможность появилась при оплате авиабилетов через сайт компании. Turkish Airlines начала принимать оплату билета в рублях. Оплату можно произвести с помощью карт российской платежной системы «Мир» и китайской UnionPay. Российские турфирмы приостанавливали продажу путевок в Турцию до 28 марта в связи с вывозной компанией. Вывоз российских туристов связан с антироссийскими ограничениями западных стран ввиду спецоперации РФ на Украине. Международная межбанковская система SWIFT сообщила, что готова отключить ряд российских банков. Страны «Большой семерки» единогласно поддержали отключение России от SWIFT. Из-за зарубежные компании перестали принимать оплату с российских карт Visa и Mastercard. 12 апреля АТОР опубликовала полетные программы в Турцию. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям