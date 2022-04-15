Авиакомпания Turkish Airlines отменила антироссийское ограничение

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Авиакомпаний Turkish Airlines сняла ограничения на оплату билетов за рубли. Возможность появилась при оплате авиабилетов через сайт компании. Turkish Airlines начала принимать оплату билета в рублях. Оплату можно произвести с помощью карт российской платежной системы «Мир» и китайской UnionPay. Российские турфирмы приостанавливали продажу путевок в Турцию до 28 марта в связи с вывозной компанией. Вывоз российских туристов связан с антироссийскими ограничениями западных стран ввиду спецоперации РФ на Украине. Международная межбанковская система SWIFT сообщила, что готова отключить ряд российских банков. Страны «Большой семерки» единогласно поддержали отключение России от SWIFT. Из-за зарубежные компании перестали принимать оплату с российских карт Visa и Mastercard. 12 апреля АТОР опубликовала полетные программы в Турцию.