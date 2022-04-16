Крупнейший банк ФРГ предрек стране рекордный за 50 лет рост цен

17 апреля 2022 в 07:26 Размер текста - 17 +

Уровень инфляции в Германии может вырасти до 10% Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Уровень инфляции в Германии может вырасти до 10% в случае отказа от российских энергоресурсов. Об этом предупредил вице-президент крупнейшего банка Германии Deutsche Bank Карл фон Рор. «Вице-президент Deutsche Bank Карл фон Рор считает возможным уровень инфляции в десять процентов», — приводит слова Рора Frankfurter Allgemeine Zeitung. Он предостерег власти ФРГ от принятия поспешных санкций против РФ. По его словам, более вероятна инфляция на уровне 7-8%, однако если Германия решит полностью отказаться от российских энергоносителей, она поднимется до 10%. Таких темпов инфляции не было с 1970-х годов, напомнил Рор. Как ранее сообщало агентство Bloomberg, если Германия поддержит эмбарго на топливо из РФ, это подтолкнет страну к рецессии. Согласно прогнозам вице-президента Кильского института мировой экономики Штефана Котца, потери производства перевалят за 220 млрд евро, передает портал « Невские новости ». Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имели негативный эффект и для самих западных стран: были нарушены системы расчетов и логистики, разрушены кооперационные связи, выросла инфляция. Поэтому в ЕС нет единого мнения насчет санкций против РФ. Так пять европейских стран, в том числе Германия, выступили против санкций в отношении российской нефти и газа. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Уровень инфляции в Германии может вырасти до 10% в случае отказа от российских энергоресурсов. Об этом предупредил вице-президент крупнейшего банка Германии Deutsche Bank Карл фон Рор. «Вице-президент Deutsche Bank Карл фон Рор считает возможным уровень инфляции в десять процентов», — приводит слова Рора Frankfurter Allgemeine Zeitung. Он предостерег власти ФРГ от принятия поспешных санкций против РФ. По его словам, более вероятна инфляция на уровне 7-8%, однако если Германия решит полностью отказаться от российских энергоносителей, она поднимется до 10%. Таких темпов инфляции не было с 1970-х годов, напомнил Рор. Как ранее сообщало агентство Bloomberg, если Германия поддержит эмбарго на топливо из РФ, это подтолкнет страну к рецессии. Согласно прогнозам вице-президента Кильского института мировой экономики Штефана Котца, потери производства перевалят за 220 млрд евро, передает портал «Невские новости». Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имели негативный эффект и для самих западных стран: были нарушены системы расчетов и логистики, разрушены кооперационные связи, выросла инфляция. Поэтому в ЕС нет единого мнения насчет санкций против РФ. Так пять европейских стран, в том числе Германия, выступили против санкций в отношении российской нефти и газа.