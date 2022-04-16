Британцы отказались голодать из-за санкций против России

17 апреля 2022 в 07:45 Размер текста - 17 +

Британцы не готовы к финансовым сложностям из-за Украины Фото: Александр Елизаров © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Все больше британцев не поддерживают санкции против России. Об этом свидетельствуют результаты опроса Redfield and Wilton Strategies для The Sunday Telegraph. «Доля населения, которая примет более высокие цены на топливо вследствие жестких санкций Запада в отношении России, за месяц сократилась на 14 пунктов — с 50% в марте до 36% на этой неделе. Финансовые проблемы теперь перевешивают озабоченность ситуацией на Украине. Треть респондентов сказали, что были бы рады платить больше за еду, если бы это помогло Украине, а треть людей заявили, что не готовы идти на это», — приводит результаты опроса издание. Мировые цены на энергоносители и топливо взлетели из-за введения антироссийских санкций. Министр иностранных дел Лиз Трасс заявила, что Великобритания понесет из-за этих санкций «экономический удар». Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против РФ жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имели негативный эффект и для западных стран. Ранее Британия ввела санкции в отношении 206 физических и юридических лиц из России. В ответ Москва запретила премьер-министру Борису Джонсону въезд в страну, напоминает «Царьград». Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Все больше британцев не поддерживают санкции против России. Об этом свидетельствуют результаты опроса Redfield and Wilton Strategies для The Sunday Telegraph. «Доля населения, которая примет более высокие цены на топливо вследствие жестких санкций Запада в отношении России, за месяц сократилась на 14 пунктов — с 50% в марте до 36% на этой неделе. Финансовые проблемы теперь перевешивают озабоченность ситуацией на Украине. Треть респондентов сказали, что были бы рады платить больше за еду, если бы это помогло Украине, а треть людей заявили, что не готовы идти на это», — приводит результаты опроса издание. Мировые цены на энергоносители и топливо взлетели из-за введения антироссийских санкций. Министр иностранных дел Лиз Трасс заявила, что Великобритания понесет из-за этих санкций «экономический удар». Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против РФ жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имели негативный эффект и для западных стран. Ранее Британия ввела санкции в отношении 206 физических и юридических лиц из России. В ответ Москва запретила премьер-министру Борису Джонсону въезд в страну, напоминает «Царьград».