В Германии будут платить украинским беженцам пять средних зарплат

В Германии будут платить беженцам из Украины 3,5 тысячи евро Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Германии планируют тратить на украинских беженцев по 3,5 тысячи евро, тогда как средняя зарплата на Украине в 2021 году составила 14 313 гривен (485 евро). Об этом сообщает немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на муниципалитеты Гессена.

«Районы и муниципалитеты в Гессене предъявляют федеральному правительству требование о выплате 3,5 тысячи евро на каждого беженца в месяц», — сообщает издание. Предполагается тратить 75 евро в день на «проживание, питание, эксплуатационные расходы», 25 евро будет уходить на помощь психологов, 15 евро на «социальную работу» и 10 евро на «службу безопасности». С такими расчетами согласилась и Бранденбургская ассоциация городов и муниципалитетов.

При этом премьер-министр Фолькер Буффье (ХДС) предполагал тратить в среднем 2,5 тысячи евро на одного беженца в месяц. Как объясняет Министерство социальных дел Висбадена, 2,5 тысячи евро — это средний расчет, отражающий расходы на размещение беженца в центре первичного приема земли Гессен, включая социальную помощь.

Таким образом общие ежемесячные расходы составят около одного миллиарда евро. Сейчас в Германии зарегистрировано около 350 000 беженцев.

Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса. Как 1 марта сообщали в ООН, Украину покинули более 500 тысяч человек. Согласно прогнозам общее число уехавших превысит четыре миллиона, передает «Царьград».

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