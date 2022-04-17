Россия обеспокоена возможным столкновением с НАТО

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ПМЭФ-2021, третий день. Комарова, Николаев. Санкт-Петербург, корчунов николай
Николай Корчунов заявил, что НАТО проводит учения на севере Фото:

Неарктические страны НАТО вовлекаются в военную активность альянса в северных широтах, поэтому РФ обеспокоена возможным столкновением. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.

«Не может не вызывать обеспокоенность и интернационализация военной деятельности Альянса в высоких широтах, в которую вовлекаются неарктические государства НАТО. В связи с этим возникают риски непреднамеренных инцидентов, которые, помимо рисков безопасности, также могут нанести серьезный ущерб хрупкой арктической экосистеме», — цитирует Корчунова ТАСС.

По его словам, в последнее время выросла активность альянса на арктическом направлении. Недавно на севере Норвегии прошли масштабные учения НАТО, что не способствует обеспечению безопасности в регионе, заявил дипломат. Вступление Финляндии и Швеции не будет способствовать взаимному доверию и безопасности в Арктике, за которое выступает РФ, отметил Корчунов.

Ранее в Совбезе РФ заявляли, что США собираются расширить военное присутствие в Арктике. Заместитель секретаря Совета безопасности Михаил Попов заявлял, что для этого планируется создать в Арктике новые базы ВМС и защищать права РФ в регионе. The Times со ссылкой на источники сообщало о планах Швеции и Финляндии вступить в НАТО уже летом 2022 года. Это создает для России новую угрозу, считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

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Неарктические страны НАТО вовлекаются в военную активность альянса в северных широтах, поэтому РФ обеспокоена возможным столкновением. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов. «Не может не вызывать обеспокоенность и интернационализация военной деятельности Альянса в высоких широтах, в которую вовлекаются неарктические государства НАТО. В связи с этим возникают риски непреднамеренных инцидентов, которые, помимо рисков безопасности, также могут нанести серьезный ущерб хрупкой арктической экосистеме», — цитирует Корчунова ТАСС. По его словам, в последнее время выросла активность альянса на арктическом направлении. Недавно на севере Норвегии прошли масштабные учения НАТО, что не способствует обеспечению безопасности в регионе, заявил дипломат. Вступление Финляндии и Швеции не будет способствовать взаимному доверию и безопасности в Арктике, за которое выступает РФ, отметил Корчунов. Ранее в Совбезе РФ заявляли, что США собираются расширить военное присутствие в Арктике. Заместитель секретаря Совета безопасности Михаил Попов заявлял, что для этого планируется создать в Арктике новые базы ВМС и защищать права РФ в регионе. The Times со ссылкой на источники сообщало о планах Швеции и Финляндии вступить в НАТО уже летом 2022 года. Это создает для России новую угрозу, считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
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