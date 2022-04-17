Россия обеспокоена возможным столкновением с НАТО

17 апреля 2022 в 15:36 Размер текста - 17 +

Николай Корчунов заявил, что НАТО проводит учения на севере Фото: Владимир Андреев © URA.RU Неарктические страны НАТО вовлекаются в военную активность альянса в северных широтах, поэтому РФ обеспокоена возможным столкновением. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов. «Не может не вызывать обеспокоенность и интернационализация военной деятельности Альянса в высоких широтах, в которую вовлекаются неарктические государства НАТО. В связи с этим возникают риски непреднамеренных инцидентов, которые, помимо рисков безопасности, также могут нанести серьезный ущерб хрупкой арктической экосистеме», — цитирует Корчунова ТАСС. По его словам, в последнее время выросла активность альянса на арктическом направлении. Недавно на севере Норвегии прошли масштабные учения НАТО, что не способствует обеспечению безопасности в регионе, заявил дипломат. Вступление Финляндии и Швеции не будет способствовать взаимному доверию и безопасности в Арктике, за которое выступает РФ, отметил Корчунов. Ранее в Совбезе РФ заявляли, что США собираются расширить военное присутствие в Арктике. Заместитель секретаря Совета безопасности Михаил Попов заявлял, что для этого планируется создать в Арктике новые базы ВМС и защищать права РФ в регионе. The Times со ссылкой на источники сообщало о планах Швеции и Финляндии вступить в НАТО уже летом 2022 года. Это создает для России новую угрозу, считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Неарктические страны НАТО вовлекаются в военную активность альянса в северных широтах, поэтому РФ обеспокоена возможным столкновением. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов. «Не может не вызывать обеспокоенность и интернационализация военной деятельности Альянса в высоких широтах, в которую вовлекаются неарктические государства НАТО. В связи с этим возникают риски непреднамеренных инцидентов, которые, помимо рисков безопасности, также могут нанести серьезный ущерб хрупкой арктической экосистеме», — цитирует Корчунова ТАСС. По его словам, в последнее время выросла активность альянса на арктическом направлении. Недавно на севере Норвегии прошли масштабные учения НАТО, что не способствует обеспечению безопасности в регионе, заявил дипломат. Вступление Финляндии и Швеции не будет способствовать взаимному доверию и безопасности в Арктике, за которое выступает РФ, отметил Корчунов. Ранее в Совбезе РФ заявляли, что США собираются расширить военное присутствие в Арктике. Заместитель секретаря Совета безопасности Михаил Попов заявлял, что для этого планируется создать в Арктике новые базы ВМС и защищать права РФ в регионе. The Times со ссылкой на источники сообщало о планах Швеции и Финляндии вступить в НАТО уже летом 2022 года. Это создает для России новую угрозу, считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.