Швеция и Финляндия намерены вступить в НАТО уже летом 11 апреля 2022 в 05:13 Размер текста - 17 + Швеция и Финляндия собрались вступить в НАТО летом 2022 года Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Швеция и Финляндия собрались вступить в НАТО летом 2022 года. Об этом пишет газета The Times со ссылкой на источники. «Заявка Финляндии (на вступление в НАТО — прим. URA.RU) ожидается в июне. Швеция последует за ней», — пишет The Times. По информации газеты, высокопоставленный американский чиновник заявил, что считает это последствием стратегического просчета России. Как рассказал собеседник издания, вопрос о вступлении еще двух стран в Североатлантический альянс поднимался в ходе недавних переговоров в Европе. Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте заявлял, что возможное вступление Финляндии в НАТО на фоне спецоперации России на Украине создает риски эскалации ситуации в Европе. При этом он добавил, что вступление в Североатлантический альянс является не единственным способом обеспечить безопасность страны. Другим вариантом для Финляндии он назвал углубление оборонного партнерства с США и Швецией. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Швеция и Финляндия собрались вступить в НАТО летом 2022 года. Об этом пишет газета The Times со ссылкой на источники. «Заявка Финляндии (на вступление в НАТО — прим. URA.RU) ожидается в июне. Швеция последует за ней», — пишет The Times. По информации газеты, высокопоставленный американский чиновник заявил, что считает это последствием стратегического просчета России. Как рассказал собеседник издания, вопрос о вступлении еще двух стран в Североатлантический альянс поднимался в ходе недавних переговоров в Европе. Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте заявлял, что возможное вступление Финляндии в НАТО на фоне спецоперации России на Украине создает риски эскалации ситуации в Европе. При этом он добавил, что вступление в Североатлантический альянс является не единственным способом обеспечить безопасность страны. Другим вариантом для Финляндии он назвал углубление оборонного партнерства с США и Швецией. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям