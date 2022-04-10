Швеция и Финляндия намерены вступить в НАТО уже летом

Швеция и Финляндия собрались вступить в НАТО летом 2022 годаФото: NIDS/NATO Multimedia Library
Швеция и Финляндия собрались вступить в НАТО летом 2022 года. Об этом пишет газета The Times со ссылкой на источники.
«Заявка Финляндии (на вступление в НАТО — прим. URA.RU) ожидается в июне. Швеция последует за ней», — пишет The Times. По информации газеты, высокопоставленный американский чиновник заявил, что считает это последствием стратегического просчета России. Как рассказал собеседник издания, вопрос о вступлении еще двух стран в Североатлантический альянс поднимался в ходе недавних переговоров в Европе.
Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте заявлял, что возможное вступление Финляндии в НАТО на фоне спецоперации России на Украине создает риски эскалации ситуации в Европе. При этом он добавил, что вступление в Североатлантический альянс является не единственным способом обеспечить безопасность страны. Другим вариантом для Финляндии он назвал углубление оборонного партнерства с США и Швецией.
Швеция и Финляндия собрались вступить в НАТО летом 2022 года. Об этом пишет газета The Times со ссылкой на источники. «Заявка Финляндии (на вступление в НАТО — прим. URA.RU) ожидается в июне. Швеция последует за ней», — пишет The Times. По информации газеты, высокопоставленный американский чиновник заявил, что считает это последствием стратегического просчета России. Как рассказал собеседник издания, вопрос о вступлении еще двух стран в Североатлантический альянс поднимался в ходе недавних переговоров в Европе. Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте заявлял, что возможное вступление Финляндии в НАТО на фоне спецоперации России на Украине создает риски эскалации ситуации в Европе. При этом он добавил, что вступление в Североатлантический альянс является не единственным способом обеспечить безопасность страны. Другим вариантом для Финляндии он назвал углубление оборонного партнерства с США и Швецией.