KП: Чубайс успел уехать из России за сутки до проверки «Роснано»

17 апреля 2022 в 18:11 Размер текста - 17 +

Заявление о проверке «Роснано», которой 10 лет руководил Анатолий Чубайс, появилось в конце марта Фото: Анна Майорова © URA.RU Глава компании «Роснано», которой ранее руководил Анатолий Чубайс, Сергей Куликов попросил генпрокурора Игоря Краснова проверить работу корпорации за 2010—2020 годы — это произошло на следующий день после того, как Чубайс покинул Россию. Информацию об этом публикует издание «Комсомольская правда». «17 апреля в сети появилось заявление [в прокуратуру]. И выяснилось, что оно было подано 24 марта — ровно на следующий день после того, как Чубайс объявился в Стамбуле», — говорится в статье. Отмечается также, что Чубайс никак не объяснил свой отъезд. Причины такого поступка бывший спецпредставитель главы государства по связям с международными организациями не опубликовал ни в одной из социальных сетей до сих пор. Официального заявления от Чубайса также не поступало. Чубайс покинул Россию 24 марта. Президент России Владимир Путин уволил Чубайса с занимаемой должности на следующий день после его отъезда — 25 марта. Глава компании «Роснано» Сергей Куликов, возглавивший ее в 2020 году, обратился в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой проверить деятельность корпорации в период, когда ей руководил Чубайс. В письме указывается, что за 2010—2020 годы объем заимствований «Роснано» превысил 290 млрд рублей, а долг за 10 лет при руководстве Чубайса составил более 146 млрд рублей. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Глава компании «Роснано», которой ранее руководил Анатолий Чубайс, Сергей Куликов попросил генпрокурора Игоря Краснова проверить работу корпорации за 2010—2020 годы — это произошло на следующий день после того, как Чубайс покинул Россию. Информацию об этом публикует издание «Комсомольская правда». «17 апреля в сети появилось заявление [в прокуратуру]. И выяснилось, что оно было подано 24 марта — ровно на следующий день после того, как Чубайс объявился в Стамбуле», — говорится в статье. Отмечается также, что Чубайс никак не объяснил свой отъезд. Причины такого поступка бывший спецпредставитель главы государства по связям с международными организациями не опубликовал ни в одной из социальных сетей до сих пор. Официального заявления от Чубайса также не поступало. Чубайс покинул Россию 24 марта. Президент России Владимир Путин уволил Чубайса с занимаемой должности на следующий день после его отъезда — 25 марта. Глава компании «Роснано» Сергей Куликов, возглавивший ее в 2020 году, обратился в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой проверить деятельность корпорации в период, когда ей руководил Чубайс. В письме указывается, что за 2010—2020 годы объем заимствований «Роснано» превысил 290 млрд рублей, а долг за 10 лет при руководстве Чубайса составил более 146 млрд рублей.