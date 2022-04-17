В Мариуполе ликвидировали командира бригады украинских морпехов

В Мариуполе ликвидировали командира 36-й украинской бригады Владимира Баранюка. Об этом сообщили в Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР).
«Во время осмотра места боестолкновения среди убитых обнаружено тело командира 36-й отдельной бригады морской пехоты полковника Баранюка Владимира Анатольевича, его личные вещи и оружие», — сообщается в telegram-канале Народной милиции ДНР. Военнослужащие 36-й бригады Украины в ночь с 11 на 12 апреля попытались прорваться из блокированного завода имени Ильича в Мариуполе.
Подразделение ДНР предотвратило прорыв. Во время этого уничтожили до 50 военных, 42 человека сдались в плен.
Ранее в Минобороны РФ сообщали, что украинские военные пытались ночью прорваться из блокированного завода имени Ильича в Мариуполе, но российская армия предотвратила это. Более тысячи морпехов сдались в плен российским военным. После этого войскам ДНР полностью удалось освободить комбинат имени Ильича в Мариуполе. Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что целями стали демилитаризация и денацификация, а также помощь жителям Донбасса, подвергавшимся геноциду со стороны Украины.
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