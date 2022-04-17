В Мариуполе ликвидировали командира бригады украинских морпехов

17 апреля 2022 в 22:35 Размер текста - 17 +

В Мариуполе нашли тело командира морпехов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Мариуполе ликвидировали командира 36-й украинской бригады Владимира Баранюка. Об этом сообщили в Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР). «Во время осмотра места боестолкновения среди убитых обнаружено тело командира 36-й отдельной бригады морской пехоты полковника Баранюка Владимира Анатольевича, его личные вещи и оружие», — сообщается в telegram-канале Народной милиции ДНР. Военнослужащие 36-й бригады Украины в ночь с 11 на 12 апреля попытались прорваться из блокированного завода имени Ильича в Мариуполе. Подразделение ДНР предотвратило прорыв. Во время этого уничтожили до 50 военных, 42 человека сдались в плен. Ранее в Минобороны РФ сообщали, что украинские военные пытались ночью прорваться из блокированного завода имени Ильича в Мариуполе, но российская армия предотвратила это. Более тысячи морпехов сдались в плен российским военным. После этого войскам ДНР полностью удалось освободить комбинат имени Ильича в Мариуполе. Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что целями стали демилитаризация и денацификация, а также помощь жителям Донбасса, подвергавшимся геноциду со стороны Украины. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

В Мариуполе ликвидировали командира 36-й украинской бригады Владимира Баранюка. Об этом сообщили в Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР). «Во время осмотра места боестолкновения среди убитых обнаружено тело командира 36-й отдельной бригады морской пехоты полковника Баранюка Владимира Анатольевича, его личные вещи и оружие», — сообщается в telegram-канале Народной милиции ДНР. Военнослужащие 36-й бригады Украины в ночь с 11 на 12 апреля попытались прорваться из блокированного завода имени Ильича в Мариуполе. Подразделение ДНР предотвратило прорыв. Во время этого уничтожили до 50 военных, 42 человека сдались в плен. Ранее в Минобороны РФ сообщали, что украинские военные пытались ночью прорваться из блокированного завода имени Ильича в Мариуполе, но российская армия предотвратила это. Более тысячи морпехов сдались в плен российским военным. После этого войскам ДНР полностью удалось освободить комбинат имени Ильича в Мариуполе. Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что целями стали демилитаризация и денацификация, а также помощь жителям Донбасса, подвергавшимся геноциду со стороны Украины.