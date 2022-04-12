В Минобороны РФ сообщили о попытке прорыва ВСУ в Мариуполе

Военные на бронетехнике пытались вырваться из Мариуполя Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украинские вооруженные силы (ВСУ) пытались вырваться из Мариуполя, но армия РФ предотвратила это. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Вчера, 11 апреля, в Мариуполе в темное время суток окруженные на территории завода „Ильича“ остатки подразделений украинских войск предприняли безуспешную попытку вырваться из города. Ударами авиации и артиллерии данная попытка прорыва была сорвана», — сказал во время брифинга Минобороны Игорь Конашенков.

Группа украинских военных численностью 100 человек на бронетехнике пыталась с боем прорваться и покинуть город. В результате было уничтожено три украинских танка, пять БМП, семь машин и до 50 человек личного состава, передает «Царьград». Также 42 солдата сдались в плен, цитирует RT сообщение ведомства.

Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что это вынужденная мера для денацификации и демилитаризации Украины. По его словам, приоритетом российских войск является уничтожение военной инфраструктуры ВСУ и нацбатов, а также исключение напрасных жертв среди граждан. Мариуполь освобожден на 98%, сообщал глава Чечни Рамзан Кадыров.

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