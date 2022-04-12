В Минобороны РФ сообщили о попытке прорыва ВСУ в Мариуполе

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Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины, военная помощь украине
Военные на бронетехнике пытались вырваться из Мариуполя Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинские вооруженные силы (ВСУ) пытались вырваться из Мариуполя, но армия РФ предотвратила это. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Вчера, 11 апреля, в Мариуполе в темное время суток окруженные на территории завода „Ильича“ остатки подразделений украинских войск предприняли безуспешную попытку вырваться из города. Ударами авиации и артиллерии данная попытка прорыва была сорвана», — сказал во время брифинга Минобороны Игорь Конашенков.

Группа украинских военных численностью 100 человек на бронетехнике пыталась с боем прорваться и покинуть город. В результате было уничтожено три украинских танка, пять БМП, семь машин и до 50 человек личного состава, передает «Царьград». Также 42 солдата сдались в плен, цитирует RT сообщение ведомства.

Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что это вынужденная мера для денацификации и демилитаризации Украины. По его словам, приоритетом российских войск является уничтожение военной инфраструктуры ВСУ и нацбатов, а также исключение напрасных жертв среди граждан. Мариуполь освобожден на 98%, сообщал глава Чечни Рамзан Кадыров.

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Украинские вооруженные силы (ВСУ) пытались вырваться из Мариуполя, но армия РФ предотвратила это. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. «Вчера, 11 апреля, в Мариуполе в темное время суток окруженные на территории завода „Ильича“ остатки подразделений украинских войск предприняли безуспешную попытку вырваться из города. Ударами авиации и артиллерии данная попытка прорыва была сорвана», — сказал во время брифинга Минобороны Игорь Конашенков. Группа украинских военных численностью 100 человек на бронетехнике пыталась с боем прорваться и покинуть город. В результате было уничтожено три украинских танка, пять БМП, семь машин и до 50 человек личного состава, передает «Царьград». Также 42 солдата сдались в плен, цитирует RT сообщение ведомства. Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что это вынужденная мера для денацификации и демилитаризации Украины. По его словам, приоритетом российских войск является уничтожение военной инфраструктуры ВСУ и нацбатов, а также исключение напрасных жертв среди граждан. Мариуполь освобожден на 98%, сообщал глава Чечни Рамзан Кадыров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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