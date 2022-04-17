Кадыров объявил начало «конкретной» спецоперации РФ на Украине

17 апреля 2022 в 23:38 Размер текста - 17 +

«Сейчас будут конкретные результаты», — пообещал глава Чечни Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Начало «конкретной» спецоперации России на Украине положено. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Сейчас начинается конкретная спецоперация, сейчас будут конкретные результаты. Они сами напросились, так скажем, украинцы. Если вдруг кто не смог сбежать — бегите, оставьте свои позиции. Бегите туда, где федеральные российские войска: вас примут там, накормят и напоят — все сделают», — заявил Кадыров в видео, которое выставил у себя в Telegram. Также глава Чечни сказал, что на Украине у власти находится бандитская группировка. Он считает, что «нациков надо уничтожить». После этого можно назначить временно исполняющего обязанности главы территории и начать формировать власть в стране. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперацию является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Минобороны РФ сообщало об успешном выполнении вооруженными силами РФ боевых задач по уничтожению объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Начало «конкретной» спецоперации России на Украине положено. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Сейчас начинается конкретная спецоперация, сейчас будут конкретные результаты. Они сами напросились, так скажем, украинцы. Если вдруг кто не смог сбежать — бегите, оставьте свои позиции. Бегите туда, где федеральные российские войска: вас примут там, накормят и напоят — все сделают», — заявил Кадыров в видео, которое выставил у себя в Telegram. Также глава Чечни сказал, что на Украине у власти находится бандитская группировка. Он считает, что «нациков надо уничтожить». После этого можно назначить временно исполняющего обязанности главы территории и начать формировать власть в стране. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперацию является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Минобороны РФ сообщало об успешном выполнении вооруженными силами РФ боевых задач по уничтожению объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.