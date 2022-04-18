Япония будет бороться с лазейками в антироссийских санкциях

Япония будет давить на страны G20, которые не поддержали санкции против России, чтобы устранить лазейки для их обхода. Об этом заявил министр финансов Японии Сюнъити Судзуки.
«Сейчас Япония вместе с другими странами, в первую очередь с G7, ввела санкции против России. Но если санкции введет только часть стран, то возможны лазейки. Поэтому мы хотим, чтобы как можно больше стран приняли участие в санкциях, чтобы не было лазеек. Среди стран-участниц G20 есть и такие, кто воздерживался при голосовании резолюций ООН или был против. Я считаю важным использовать встречу G20, чтобы проводить работу среди таких стран», — передает РИА «Новости» слова Судзуки.
Санкции против России были введены после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Так, в Евросоюзе готовят уже шестой пакет экономических санкций. Президент России Владимир Путин заявил, что цель санкций Запада — «отменить Россию». Президент подчеркнул, что в период санкций граждане не останутся без поддержки государства.
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Япония будет давить на страны G20, которые не поддержали санкции против России, чтобы устранить лазейки для их обхода. Об этом заявил министр финансов Японии Сюнъити Судзуки. «Сейчас Япония вместе с другими странами, в первую очередь с G7, ввела санкции против России. Но если санкции введет только часть стран, то возможны лазейки. Поэтому мы хотим, чтобы как можно больше стран приняли участие в санкциях, чтобы не было лазеек. Среди стран-участниц G20 есть и такие, кто воздерживался при голосовании резолюций ООН или был против. Я считаю важным использовать встречу G20, чтобы проводить работу среди таких стран», — передает РИА «Новости» слова Судзуки. Санкции против России были введены после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Так, в Евросоюзе готовят уже шестой пакет экономических санкций. Президент России Владимир Путин заявил, что цель санкций Запада — «отменить Россию». Президент подчеркнул, что в период санкций граждане не останутся без поддержки государства.