Япония будет бороться с лазейками в антироссийских санкциях

Япония хочет устранить все возможности обхода антироссийских санкций, заявил Сюнъити Судзуки Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Япония будет давить на страны G20, которые не поддержали санкции против России, чтобы устранить лазейки для их обхода. Об этом заявил министр финансов Японии Сюнъити Судзуки.

«Сейчас Япония вместе с другими странами, в первую очередь с G7, ввела санкции против России. Но если санкции введет только часть стран, то возможны лазейки. Поэтому мы хотим, чтобы как можно больше стран приняли участие в санкциях, чтобы не было лазеек. Среди стран-участниц G20 есть и такие, кто воздерживался при голосовании резолюций ООН или был против. Я считаю важным использовать встречу G20, чтобы проводить работу среди таких стран», — передает РИА «Новости» слова Судзуки.

Санкции против России были введены после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Так, в Евросоюзе готовят уже шестой пакет экономических санкций. Президент России Владимир Путин заявил, что цель санкций Запада — «отменить Россию». Президент подчеркнул, что в период санкций граждане не останутся без поддержки государства.