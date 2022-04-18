Врач предложил немцам не мыться ради борьбы с Россией

18 апреля 2022 в 10:33 Размер текста - 17 +

По словам Яэля Адлера, если человек редко ходит в душ, на его теле появляются полезные бактерии Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Немцам стоит реже мыться, чтобы потреблять меньше энергоресурсов, поставляемых из России. Об этом пишет агентство Bild со ссылкой на слова врача-дерматолога Яэля Адлера. По словам специалиста, редко мыться — это полезно. «Достаточно вымыть четыре части тела, так как кожа сама очищает себя, когда вы оставляете ее в покое. Меньше мытья в душе, меньше затрат российской энергии. Если реже мыться, то на коже появляются полезные бактерии, которые очищающие ее», — заявил Адлер. Ранее министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир призвал немцев есть меньше мяса ради борьбы с Россией. «Борьба с Россией» связана с началом специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. В Евросоюзе осудили начало спецоперации и ввели против России масштабные экономические санкции. Это привело к резкому росту цен на энергоносители в Европе. Владимир Путин заявил, что отказ от российской нефти ударил по миллионам европейцев. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Немцам стоит реже мыться, чтобы потреблять меньше энергоресурсов, поставляемых из России. Об этом пишет агентство Bild со ссылкой на слова врача-дерматолога Яэля Адлера. По словам специалиста, редко мыться — это полезно. «Достаточно вымыть четыре части тела, так как кожа сама очищает себя, когда вы оставляете ее в покое. Меньше мытья в душе, меньше затрат российской энергии. Если реже мыться, то на коже появляются полезные бактерии, которые очищающие ее», — заявил Адлер. Ранее министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир призвал немцев есть меньше мяса ради борьбы с Россией. «Борьба с Россией» связана с началом специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. В Евросоюзе осудили начало спецоперации и ввели против России масштабные экономические санкции. Это привело к резкому росту цен на энергоносители в Европе. Владимир Путин заявил, что отказ от российской нефти ударил по миллионам европейцев.