Минобороны РФ показало результат удара ВСУ по ферме

ВСУ нанесли удар ракетой «Точка-У» Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар ракетой «Точка-У» по фермерскому хозяйству в Запорожской области. Об этом сообщили в telegram-канале Минобороны РФ.

«ВСУ ударом ракетного комплекса „Точка-У“ разрушили фермерское хозяйство в населенном пункте Токмак Запорожской области. Удар был нанесен по частным хозяйственным постройкам, предназначенным для обеспечения работы местного фермерского хозяйства, и жилым домам фермеров», — сообщили в Минобороны.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперации является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритетом российской армии является недопущение жертв среди мирного населения.

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