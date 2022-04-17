17 апреля 2022

Свердловчане саботировали начало продажи наличного доллара

© Служба новостей «URA.RU»
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Доллары. Курган, валюта, купюра, доллары, курс доллара, сто долларов, доллар
Продаже могут подлежать лишь те банкноты, которые поступили в кассы банков после 9 апреля Фото:
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В банках Екатеринбурга нет ажиотажа на покупку наличного доллара. Корреспондент URA.RU оказался первым, кто пожелал обменять рубли на американскую валюту в одном из отделений «Сбера» в городе.

«Сегодня еще не обменивали [валюту], вы первый, кому это понадобилось», — сообщает кассир в окне обмена валют.

Также уточняется, что доллар привезли в малом количестве — лишь 5 тысяч единиц в различных номиналах. Само отделение «Сбербанка» не пользуется аншлагом — на момент посещения в здании находилось восемь человек по общим вопросам (карта, кредит и т. д.).

Ранее сообщалось, что российский Центральный Банк разрешит продавать наличную валюту. Ограничение на продажу евро было снято 11 апреля, с 18 апреля можно снимать и доллар. Уточняется, что продаже могут подлежать лишь те банкноты, которые поступили в кассы банков начиная с 9 апреля 2022 года.

Ограничение на покупку наличных валют в российских банках было введено в результате запрета поставки наличной валюты ЕС в РФ из-за спецоперации российских ВС на Украине. Ограничения на продажу валют (до 10000 долларов или евро по одному счету клиента) были введены 9 марта и рассчитаны до 9 сентября текущего года. Под этим также подразумевается ограничение на движение капитала, запрет продажи ценных бумаг и вывода средств из российской финансовой системы иностранными инвесторами вследствие заморозки российских валютных резервов.

Свердловчанам в очереди интересно, скорее, решение обычных вопросов по счетам и картам, нежели приобретение американской валюты
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Установленный в «Сбере» курс на 18 апреля — 87,37 рубля за один доллар
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В банках Екатеринбурга нет ажиотажа на покупку наличного доллара. Корреспондент URA.RU оказался первым, кто пожелал обменять рубли на американскую валюту в одном из отделений «Сбера» в городе. «Сегодня еще не обменивали [валюту], вы первый, кому это понадобилось», — сообщает кассир в окне обмена валют. Также уточняется, что доллар привезли в малом количестве — лишь 5 тысяч единиц в различных номиналах. Само отделение «Сбербанка» не пользуется аншлагом — на момент посещения в здании находилось восемь человек по общим вопросам (карта, кредит и т. д.). Ранее сообщалось, что российский Центральный Банк разрешит продавать наличную валюту. Ограничение на продажу евро было снято 11 апреля, с 18 апреля можно снимать и доллар. Уточняется, что продаже могут подлежать лишь те банкноты, которые поступили в кассы банков начиная с 9 апреля 2022 года. Ограничение на покупку наличных валют в российских банках было введено в результате запрета поставки наличной валюты ЕС в РФ из-за спецоперации российских ВС на Украине. Ограничения на продажу валют (до 10000 долларов или евро по одному счету клиента) были введены 9 марта и рассчитаны до 9 сентября текущего года. Под этим также подразумевается ограничение на движение капитала, запрет продажи ценных бумаг и вывода средств из российской финансовой системы иностранными инвесторами вследствие заморозки российских валютных резервов.
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