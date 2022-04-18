Военный: встреча с минами неизбежно закончится гибелью теплоходов

18 апреля 2022 в 21:50 Размер текста - 17 +

Гражданские корабли не занимаются отслеживанием мин, отметил Дмитрий Литовкин Фото: Александр Елизаров © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Грузовые и туристические суда не занимаются проверкой дрейфующих мин, поэтому встреча с таким боевым оружием в Черном море может закончится трагедией — корабль утонет. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный эксперт, капитан 3-го ранга запаса Дмитрий Литовкин. «Мины — это серьезная угроза для гражданского судоходства, торговых судов, теплоходов, потому что, в отличие от военно-морских сил, они не следят за тем, что находится под бортом. Их задача — выполнение рейсового задания. Суда идут по навигации и следят, чтобы не было столкновения с другими кораблями. Поэтому, что угодно может случиться, если судно встретиться минами, малозаметными на воде, оно потонет. Одним словом, товарищи боеприпасы установили, но плохо, их посрывало, и теперь это „взрывчатка, плывущая по воле волн“», — объяснил Дмитрий Литовкин. Новость по теме Юрист назвал уголовным преступлением установку мин в Черном море Капитан запаса добавил, что дрейфующие мины в Черном море могут стать причиной блокировки Босфора. «Босфор — то не просто пролив, соединяющий Черное море с Мраморным, там, как на автобане, есть две полосы движения, строго отмеченные для судов и кораблей. И если мина попадает на это шоссе, высока вероятность, что какой-нибудь сухогруз подорвется. От удара его развернет и он заблокирует Босфор. Тоже самое произошло в Суэцком канале, когда контейнеровоз полностью заблокировал пролив (произошло это в марте 2021 года, судно село на мель и перекрыло движение в обе стороны, в итоге в „пробке“ застряло около 150 кораблей, — прим. URA.RU)», — напомнил Литовкин. По словам собеседника агентства, обнаружением возможных дрейфующих мин занимаются военные корабли. «Военные моряки каждый выход в море начинают с отработки задачи противоминной защиты, то есть они специально ищут подобные объекты и уничтожают с помощью артиллерийских средств, которые есть на корабле. Собственно говоря, на Балтике такие ситуации нередки, потому что немцы в годы Великой Отечественной войны установили достаточно серьезные минные комплексы для защиты своих побережий», — подчеркнул Литовкин. В Минобороны России сообщили, что ВМС Украины с 25 февраля по 4 марта установили в Азовском и Черном море 420 якорных мин. Из-за штормов и неудовлетворительного технического состояния у части боеприпасов произошли обрывы тросов. Дрейфующие мины были обнаружены моряками в районе Турции и Румынии. Отставной контр-адмирал ВМС Турции Джихат Яйджи назвал это военным преступлением. О начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины президент РФ Владимир Путин заявил 24 февраля. Глава государства подчеркнул, что целью ее является защита людей Донбасса от геноцида со стороны националистов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Грузовые и туристические суда не занимаются проверкой дрейфующих мин, поэтому встреча с таким боевым оружием в Черном море может закончится трагедией — корабль утонет. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный эксперт, капитан 3-го ранга запаса Дмитрий Литовкин. «Мины — это серьезная угроза для гражданского судоходства, торговых судов, теплоходов, потому что, в отличие от военно-морских сил, они не следят за тем, что находится под бортом. Их задача — выполнение рейсового задания. Суда идут по навигации и следят, чтобы не было столкновения с другими кораблями. Поэтому, что угодно может случиться, если судно встретиться минами, малозаметными на воде, оно потонет. Одним словом, товарищи боеприпасы установили, но плохо, их посрывало, и теперь это „взрывчатка, плывущая по воле волн“», — объяснил Дмитрий Литовкин. Капитан запаса добавил, что дрейфующие мины в Черном море могут стать причиной блокировки Босфора. «Босфор — то не просто пролив, соединяющий Черное море с Мраморным, там, как на автобане, есть две полосы движения, строго отмеченные для судов и кораблей. И если мина попадает на это шоссе, высока вероятность, что какой-нибудь сухогруз подорвется. От удара его развернет и он заблокирует Босфор. Тоже самое произошло в Суэцком канале, когда контейнеровоз полностью заблокировал пролив (произошло это в марте 2021 года, судно село на мель и перекрыло движение в обе стороны, в итоге в „пробке“ застряло около 150 кораблей, — прим. URA.RU)», — напомнил Литовкин. По словам собеседника агентства, обнаружением возможных дрейфующих мин занимаются военные корабли. «Военные моряки каждый выход в море начинают с отработки задачи противоминной защиты, то есть они специально ищут подобные объекты и уничтожают с помощью артиллерийских средств, которые есть на корабле. Собственно говоря, на Балтике такие ситуации нередки, потому что немцы в годы Великой Отечественной войны установили достаточно серьезные минные комплексы для защиты своих побережий», — подчеркнул Литовкин. В Минобороны России сообщили, что ВМС Украины с 25 февраля по 4 марта установили в Азовском и Черном море 420 якорных мин. Из-за штормов и неудовлетворительного технического состояния у части боеприпасов произошли обрывы тросов. Дрейфующие мины были обнаружены моряками в районе Турции и Румынии. Отставной контр-адмирал ВМС Турции Джихат Яйджи назвал это военным преступлением. О начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины президент РФ Владимир Путин заявил 24 февраля. Глава государства подчеркнул, что целью ее является защита людей Донбасса от геноцида со стороны националистов.