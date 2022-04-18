Военный: встреча с минами неизбежно закончится гибелью теплоходов

Грузовые и туристические суда не занимаются проверкой дрейфующих мин, поэтому встреча с таким боевым оружием в Черном море может закончится трагедией — корабль утонет. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный эксперт, капитан 3-го ранга запаса Дмитрий Литовкин.
«Мины — это серьезная угроза для гражданского судоходства, торговых судов, теплоходов, потому что, в отличие от военно-морских сил, они не следят за тем, что находится под бортом. Их задача — выполнение рейсового задания. Суда идут по навигации и следят, чтобы не было столкновения с другими кораблями. Поэтому, что угодно может случиться, если судно встретиться минами, малозаметными на воде, оно потонет. Одним словом, товарищи боеприпасы установили, но плохо, их посрывало, и теперь это „взрывчатка, плывущая по воле волн“», — объяснил Дмитрий Литовкин.
Капитан запаса добавил, что дрейфующие мины в Черном море могут стать причиной блокировки Босфора. «Босфор — то не просто пролив, соединяющий Черное море с Мраморным, там, как на автобане, есть две полосы движения, строго отмеченные для судов и кораблей. И если мина попадает на это шоссе, высока вероятность, что какой-нибудь сухогруз подорвется. От удара его развернет и он заблокирует Босфор. Тоже самое произошло в Суэцком канале, когда контейнеровоз полностью заблокировал пролив (произошло это в марте 2021 года, судно село на мель и перекрыло движение в обе стороны, в итоге в „пробке“ застряло около 150 кораблей, — прим. URA.RU)», — напомнил Литовкин.
По словам собеседника агентства, обнаружением возможных дрейфующих мин занимаются военные корабли. «Военные моряки каждый выход в море начинают с отработки задачи противоминной защиты, то есть они специально ищут подобные объекты и уничтожают с помощью артиллерийских средств, которые есть на корабле. Собственно говоря, на Балтике такие ситуации нередки, потому что немцы в годы Великой Отечественной войны установили достаточно серьезные минные комплексы для защиты своих побережий», — подчеркнул Литовкин.
В Минобороны России сообщили, что ВМС Украины с 25 февраля по 4 марта установили в Азовском и Черном море 420 якорных мин. Из-за штормов и неудовлетворительного технического состояния у части боеприпасов произошли обрывы тросов. Дрейфующие мины были обнаружены моряками в районе Турции и Румынии. Отставной контр-адмирал ВМС Турции Джихат Яйджи назвал это военным преступлением. О начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины президент РФ Владимир Путин заявил 24 февраля. Глава государства подчеркнул, что целью ее является защита людей Донбасса от геноцида со стороны националистов.
Грузовые и туристические суда не занимаются проверкой дрейфующих мин, поэтому встреча с таким боевым оружием в Черном море может закончится трагедией — корабль утонет. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный эксперт, капитан 3-го ранга запаса Дмитрий Литовкин. «Мины — это серьезная угроза для гражданского судоходства, торговых судов, теплоходов, потому что, в отличие от военно-морских сил, они не следят за тем, что находится под бортом. Их задача — выполнение рейсового задания. Суда идут по навигации и следят, чтобы не было столкновения с другими кораблями. Поэтому, что угодно может случиться, если судно встретиться минами, малозаметными на воде, оно потонет. Одним словом, товарищи боеприпасы установили, но плохо, их посрывало, и теперь это „взрывчатка, плывущая по воле волн“», — объяснил Дмитрий Литовкин. Капитан запаса добавил, что дрейфующие мины в Черном море могут стать причиной блокировки Босфора. «Босфор — то не просто пролив, соединяющий Черное море с Мраморным, там, как на автобане, есть две полосы движения, строго отмеченные для судов и кораблей. И если мина попадает на это шоссе, высока вероятность, что какой-нибудь сухогруз подорвется. От удара его развернет и он заблокирует Босфор. Тоже самое произошло в Суэцком канале, когда контейнеровоз полностью заблокировал пролив (произошло это в марте 2021 года, судно село на мель и перекрыло движение в обе стороны, в итоге в „пробке“ застряло около 150 кораблей, — прим. URA.RU)», — напомнил Литовкин. По словам собеседника агентства, обнаружением возможных дрейфующих мин занимаются военные корабли. «Военные моряки каждый выход в море начинают с отработки задачи противоминной защиты, то есть они специально ищут подобные объекты и уничтожают с помощью артиллерийских средств, которые есть на корабле. Собственно говоря, на Балтике такие ситуации нередки, потому что немцы в годы Великой Отечественной войны установили достаточно серьезные минные комплексы для защиты своих побережий», — подчеркнул Литовкин. В Минобороны России сообщили, что ВМС Украины с 25 февраля по 4 марта установили в Азовском и Черном море 420 якорных мин. Из-за штормов и неудовлетворительного технического состояния у части боеприпасов произошли обрывы тросов. Дрейфующие мины были обнаружены моряками в районе Турции и Румынии. Отставной контр-адмирал ВМС Турции Джихат Яйджи назвал это военным преступлением. О начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины президент РФ Владимир Путин заявил 24 февраля. Глава государства подчеркнул, что целью ее является защита людей Донбасса от геноцида со стороны националистов.