В российских городах появятся крупные оптовые рынки с продуктами

18 апреля 2022 в 16:14 Размер текста - 17 +

Рынки в РФ создадут по поручению президента Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Правительство РФ планирует создать систему оптовых продовольственных рынков. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил на совещании с вице-премьерами. «Важной темой является развитие оптовых продовольственных рынков. Соответствующую концепцию правительство уже утвердило, сейчас подготовлен перечень конкретных шагов по ее реализации», — заявил Мишустин, трансляция с совещания велась на youtube-канале правительства РФ. По его словам, данная инициатива призвана помочь российским сельхозпроизводителям сбывать свою продукцию потребителям в крупных городах. Там также будут созданы условия и для розничной торговли. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил увеличить в 2022 году выпуск и поставку качественных, доступных по цене продуктов питания. Ранее на фоне ажиотажного спроса потребителей в России с полок пропал сахар, а также выросли цены на самые популярные продукты, напоминает телеканал 360. Рост цен на продукты начался на фоне антироссийских санкций, которые ввели страны Запада после начала спецоперации РФ на Украине. При этом негативные последствия, такие как рост цен, наблюдаются и в странах Запада. В Госдуме разработали законопроект, который направлен на контроль цен. Крупные торговые сети ограничили наценку на продукты на уровне 5%. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Правительство РФ планирует создать систему оптовых продовольственных рынков. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил на совещании с вице-премьерами. «Важной темой является развитие оптовых продовольственных рынков. Соответствующую концепцию правительство уже утвердило, сейчас подготовлен перечень конкретных шагов по ее реализации», — заявил Мишустин, трансляция с совещания велась на youtube-канале правительства РФ. По его словам, данная инициатива призвана помочь российским сельхозпроизводителям сбывать свою продукцию потребителям в крупных городах. Там также будут созданы условия и для розничной торговли. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил увеличить в 2022 году выпуск и поставку качественных, доступных по цене продуктов питания. Ранее на фоне ажиотажного спроса потребителей в России с полок пропал сахар, а также выросли цены на самые популярные продукты, напоминает телеканал 360. Рост цен на продукты начался на фоне антироссийских санкций, которые ввели страны Запада после начала спецоперации РФ на Украине. При этом негативные последствия, такие как рост цен, наблюдаются и в странах Запада. В Госдуме разработали законопроект, который направлен на контроль цен. Крупные торговые сети ограничили наценку на продукты на уровне 5%.