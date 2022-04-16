В ЯНАО расселили поселок, просуществовавший 43 года

Рабочий поселок «Мостоотряд- 93» был создан в 1979 году (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Рабочий поселок «Мостоотряд — 93», созданный в 1979 году в районе Коротчаево (ЯНАО), полностью расселили. Как сообщается на сайте окружного правительства, почти 100 семей переехали в новые квартиры.

«В районе Коротчаево Нового Уренгоя полностью расселен рабочий поселок „Мостоотряд-93“. Ключи от новых квартир получили жители 41-го аварийного дома. Почти все 100 семей переехали в два новых дома на улице Пушкинская», — говорится в сообщении.

За 43 года жилищный фонд в поселке дорожных строителей износился и был признан аварийным. В планах у властей расселись еще три рабочих поселения. «В районе Коротчаево мы уже избавились более чем от 200 аварийных домов. В планах — расселение жителей оставшихся рабочих поселков СГБ, КТП 962 и УГМ», — сообщил Андрей Воронов.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО ликвидируют заброшенные поселения на территории региона. Такие деревни есть в Шурышкарском, Приуральском и Ямальском районах Ямала. Ликвидация одного поселения обойдется в 20 миллионов рублей.