Екатеринбург начал готовиться к форуму, на который ждут Путина

18 апреля 2022 в 17:00 Размер текста - 17 +

Владимира Путина ждали на конференции в Екатеринбурге еще в 2020 году, но тогда событие перенесли Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Екатеринбурге впервые за долгое время пройдет заседание оргкомитета по подготовке к Российско-Киргизской межрегиональной конференции, которая должна была состояться в столице Урала еще в 2020 году, но была перенесена. Как сообщил URA.RU источник во власти, совещание проведет губернатор Евгений Куйвашев. «Губернатор в пятницу [22 апреля] собирает оргкомитет. До конференции осталось меньше двух месяцев, нужно обсудить готовность города», — поделился собеседник агентства. Возглавляет орган сам Куйвашев, а в его состав входят профильные министры, представители мэрии Екатеринбурга, бизнесмены, руководители уральских вузов и силовики. Состав оргкомитета был утвержден еще в июле 2019-го, а последний раз орган собирался в декабре того же года — незадолго до начала пандемии коронавируса. Оперативно получить информацию о предстоящем заседании URA.RU не удалось, в областном департаменте информполитики к моменту публикации не ответили на запрос агентства. Девятая Российско-Киргизская межрегиональная конференция должна была пройти в 2020 году в Екатеринбурге. Об этом весной 2019-го договорились президент РФ Владимир Путин и теперь уже бывший глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков. Однако из-за пандемии коронавируса мероприятие перенесли на 8—10 июня 2022 года. Изначально предполагалось, что в рамках конференции Путин лично посетит Екатеринбург. Приедет ли президент теперь — неизвестно. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

В Екатеринбурге впервые за долгое время пройдет заседание оргкомитета по подготовке к Российско-Киргизской межрегиональной конференции, которая должна была состояться в столице Урала еще в 2020 году, но была перенесена. Как сообщил URA.RU источник во власти, совещание проведет губернатор Евгений Куйвашев. «Губернатор в пятницу [22 апреля] собирает оргкомитет. До конференции осталось меньше двух месяцев, нужно обсудить готовность города», — поделился собеседник агентства. Возглавляет орган сам Куйвашев, а в его состав входят профильные министры, представители мэрии Екатеринбурга, бизнесмены, руководители уральских вузов и силовики. Состав оргкомитета был утвержден еще в июле 2019-го, а последний раз орган собирался в декабре того же года — незадолго до начала пандемии коронавируса. Оперативно получить информацию о предстоящем заседании URA.RU не удалось, в областном департаменте информполитики к моменту публикации не ответили на запрос агентства. Девятая Российско-Киргизская межрегиональная конференция должна была пройти в 2020 году в Екатеринбурге. Об этом весной 2019-го договорились президент РФ Владимир Путин и теперь уже бывший глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков. Однако из-за пандемии коронавируса мероприятие перенесли на 8—10 июня 2022 года. Изначально предполагалось, что в рамках конференции Путин лично посетит Екатеринбург. Приедет ли президент теперь — неизвестно.