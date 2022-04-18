Путин: Россия справилась с беспрецедентным давлением Запада

18 апреля 2022 в 17:28 Размер текста - 17 +

Дефицита товаров в РФ из-за санкций Запада не случилось, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Россия справилась с ажиотажным спросом на ряд товаров, а также с беспрецедентным давлением со стороны западных стран. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе совещания по экономическим вопросам. «Попытка Запада осуществить при помощи санкций коллапс банковской системы и дефицит товаров в России не удалась. После недолгого ажиотажа спрос в стране пришел в норму», — отметил Путин, трансляция с выступлением президента велась на телеканале «Россия 24». Он также отметил, что Россия «выдержала беспрецедентное давление санкциями». Ранее на фоне ажиотажного спроса потребителей в России с полок пропал сахар, а также выросли цены на самые популярные продукты. Рост цен на продукты начался на фоне антироссийских санкций, которые ввели страны Запада после начала спецоперации РФ на Украине. При этом негативные последствия, такие как рост цен, наблюдаются и в странах Запада. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Россия справилась с ажиотажным спросом на ряд товаров, а также с беспрецедентным давлением со стороны западных стран. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе совещания по экономическим вопросам. «Попытка Запада осуществить при помощи санкций коллапс банковской системы и дефицит товаров в России не удалась. После недолгого ажиотажа спрос в стране пришел в норму», — отметил Путин, трансляция с выступлением президента велась на телеканале «Россия 24». Он также отметил, что Россия «выдержала беспрецедентное давление санкциями». Ранее на фоне ажиотажного спроса потребителей в России с полок пропал сахар, а также выросли цены на самые популярные продукты. Рост цен на продукты начался на фоне антироссийских санкций, которые ввели страны Запада после начала спецоперации РФ на Украине. При этом негативные последствия, такие как рост цен, наблюдаются и в странах Запада.