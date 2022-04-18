«Яндекс» лишил пользователей доступа к СМИ-иноагентам

18 апреля 2022 в 20:30 Размер текста - 17 +

В поисковой выдаче «Яндекса» нет СМИ-иноагентов Фото: Анна Майорова © URA.RU Из поисковой выдачи «Яндекса» пропали ссылки на сайты «Медузы» (признана в России СМИ-иноагентом) и «Медиазоны» (также внесена Минюстом в список СМИ, выполняющим на территории РФ функции иностранного агента). Это произошло после того, как их включили в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора. Из поисковой выдачи также пропали сайты The Village, «Тайги.инфо», It’s My City и других СМИ, которые были заблокированы за фейки о спецоперации на Украине и за дискредитацию ВС РФ. При попытке найти сайты изданий в поисковой строке «Яндекса» выскакивает предупреждение, что «некоторые ссылки отсутствуют в результатах поиска в силу требований законодательства РФ». Если же ввести прямые ссылки на сайты, то в поисковой выдаче ничего не отображается. Со включенным VPN сайты также не удается найти. Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам «Медуза» (признано в РФ СМИ-иноагентом), «Радио Свобода» (также внесен Минюстом в список СМИ-иноагентов) и русской службе BBC. Эти СМИ призывали к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в незаконных акциях, а также размещали ложную информацию о спецоперации на Украине. Генпрокуратура РФ также заблокировала доступ к радиостанции «Эхо Москвы» и телеканалу «Дождь» (признан Минюстом РФ СМИ-иноагентом). Блокировке подвергаются все издания, которые публикуют фейки о спецоперации России на Украине и призывают к несанкционированным митингам. Президент Украины Владимир Зеленский ранее также заблокировал работу оппозиционных телеканалов в стране, напоминает RT. Скрин «Яндекса» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Из поисковой выдачи «Яндекса» пропали ссылки на сайты «Медузы» (признана в России СМИ-иноагентом) и «Медиазоны» (также внесена Минюстом в список СМИ, выполняющим на территории РФ функции иностранного агента). Это произошло после того, как их включили в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора. Из поисковой выдачи также пропали сайты The Village, «Тайги.инфо», It’s My City и других СМИ, которые были заблокированы за фейки о спецоперации на Украине и за дискредитацию ВС РФ. При попытке найти сайты изданий в поисковой строке «Яндекса» выскакивает предупреждение, что «некоторые ссылки отсутствуют в результатах поиска в силу требований законодательства РФ». Если же ввести прямые ссылки на сайты, то в поисковой выдаче ничего не отображается. Со включенным VPN сайты также не удается найти. Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам «Медуза» (признано в РФ СМИ-иноагентом), «Радио Свобода» (также внесен Минюстом в список СМИ-иноагентов) и русской службе BBC. Эти СМИ призывали к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в незаконных акциях, а также размещали ложную информацию о спецоперации на Украине. Генпрокуратура РФ также заблокировала доступ к радиостанции «Эхо Москвы» и телеканалу «Дождь» (признан Минюстом РФ СМИ-иноагентом). Блокировке подвергаются все издания, которые публикуют фейки о спецоперации России на Украине и призывают к несанкционированным митингам. Президент Украины Владимир Зеленский ранее также заблокировал работу оппозиционных телеканалов в стране, напоминает RT.