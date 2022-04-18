Минобороны: ВС РФ уничтожили центр хранения оружия под Львовом

Российские вооруженные силы (ВС РФ) уничтожили логистический центр, находящийся под Львовом, вместе с крупными партиями иностранного вооружения. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«Уничтожен логистический центр и находившиеся в нем крупные партии иностранного вооружения, поступившие за последние шесть дней на Украину от США и европейских стран», — сообщили в МО в Telegram-канале. Это произошло утром 18 апреля.
Кроме того, доложил Канашенков, в районе населенного пункта Васильков Киевской области уничтожен крупный склад боеприпасов. Также в этот день ликвидированы 16 военных объектов Украины. Также российскими ударами уничтожен завод по ремонту головных частей тактических ракет «Точка-У» в Днепропетровске, два склада боеприпасов и хранилище топлива в районе села Червоная Поляна.
Днем ранее вооруженные силы РФ за сутки уничтожили более 150 объектов ВСУ. Среди них артиллерийские батареи, пункты управления и командования.
Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса. Российские военные бережно относятся к мирному населению, уничтожаются только объекты Вооруженных сил Украины.
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